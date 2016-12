Slideshow

2016 per maand: mei en juni Geen beurs, maar bergen nieuw 'blik'

Ook dit jaar vuurden we meer dan 3.500 nieuwsartikelen op jullie af. Dít was het grote nieuws in mei en juni!

Op AutoWeek.nl behandelen we natuurlijk het autonieuws dat relevant is voor Nederland en Europa. Als autoliefhebbers brengen we vaak ook een digitaal bezoek aan landen als Brazilië, Rusland, Japan en China om te kijken hoe de autowereld er aldaar uitziet. Dergelijke berichten zul je in deze terugblik niet terugvinden, wel nemen we je graag mee naar de écht grote gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgevonden. In dit eerste deel: hét autonieuws uit mei en juni!

Mei

Geen grote autobeurzen in mei en juni, maar ook in deze maanden was autoland volop in beweging. Zo liet Peugeot de compleet nieuwe 3008 kennismaken met de buitenwereld. De tweede generatie van de Franse cross-over oogt stoerder dan ooit en draagt een nieuwe designtaal die in de toekomst over het complete Peugeot-gamma wordt uitgestort. Meer Frans nieuws kwam uit de koker van Renault. Begin dit jaar liet het merk al de nieuwe Scénic zien en eind mei verscheen de ruimere Grand Scénic ten tonele, net als zijn kleinere broer ook geschoeid op 20 inch grote wielen smal rubber. In dezelfde categorie had ook Opel nieuws te melden. De Zafira ging onder het mes en de ruimtelijke C-segmenter kreeg een nieuwe voorzijde aangemeten. Volgend jaar krijgt de ruime Opel een broer in cross-overvorm, de Grandland X. Dé conceptknallers kwamen in mei van Volvo. Het merk liet de 40.1 en de 40.2 zien, studiemodellen die een tipje van de sluier oplichtten van de volledig nieuwe 40-serie die Volvo in de pijplijn heeft zitten.

Juni

Grote aantallen nieuwe auto's in de zesde maand van dit jaar! Ondergetekende zakte af naar Lyon waar Citroën de langverwachte nieuwe C3 presenteerde. De aan de Peugeot 208 gerelateerde C3 is hipper dan ooit en werd - afhankelijk van de uitvoering - getrakteerd op de airbumps die we van de C4 Cactus kennen. Landgenoot Renault voelde de bui al hangen en achtte de tijd rijp om succesnummer Clio een milde facelift te geven. Het grootste autonieuws kwam deze maand uit Duitsland. Audi presenteerde de volledig nieuwe A5 Coupé, Mercedes-Benz gaf autoland de E-klasse Estate en bovenaan de premiumladder zwaaide de tweede generatie Porsche Panamera de scepter, een model dat in elk opzicht slanker werd dan zijn voorganger.

Van dik en exclusief naar bescheiden en bereikbaar. Ford presenteerde de Ka+, de Europese versie van de Ka waar we een jaar eerder al in Brazilië mee hebben kunnen sturen. De auto schuift door van het A-segment naar de onderkant van het B-segment. Broer Fiesta, die we in juni ingepakt en wel de benen zagen strekken, maakt promotie en wordt bovenaan het compacte segment gepositioneerd. Tot slot was het Toyota dat alle details bekendmaakte van de C-HR; een cross-over met een extraverte koets, gewaagde details én het platform van de Prius onder zijn scherp getekende verpakking. Toyota is weer bij de tijd!