2016 per maand: maart en april Tesla voor, Tesla na

Ook dit jaar vuurden we meer dan 3.500 nieuwsartikelen op jullie af. Dít was het grote nieuws in maart en april!

Op AutoWeek.nl behandelen we natuurlijk het autonieuws dat relevant is voor Nederland en Europa. Als autoliefhebbers brengen we vaak ook een digitaal bezoek aan landen als Brazilië, Rusland, Japan en China om te kijken hoe de autowereld er aldaar uitziet. Dergelijke berichten zul je in deze terugblik niet terugvinden, wel nemen we je graag mee naar de écht grote gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgevonden. In dit eerste deel: hét autonieuws uit maart en april!

Maart

We trapten maart af met groot nieuws: de onthulling van de Audi Q2. De jongste telg in Audi's SUV-familie kreeg een spraakmakend ander uiterlijk dan zijn grotere broers. Onlangs hadden we de Q2 voor het eerst te gast in onze AutoWeek-garage voor een multitest met onder andere de ook in maart onthulde Toyota C-HR. De C-HR, die zijn basis deelt met de Prius, verscheen net als de Q2 op 1 maart officieel op het internet.



Op de valreep werden in maart details over Tesla's instapper, de Model 3, bekendgemaakt. Een dag later (31 maart, Amerikaanse tijd) volgde de officiële onthulling van de auto. Verder kreeg de Volvo V90 zijn Nederlandse prijskaartjes in maart, maakten we officieel kennis met de Abarth 124 Spider, de Porsche 911 R en hoorden we wat de Alfa Romeo Giulia aan specificaties in huis heeft.



April



Net als het einde van maart stond het begin van de maand april vooral in het teken van de Tesla Model 3. De Model 3 zorgde voor een ware hype en in de eerste week werden al ruim 300.000 orders geplaatst. In de Verenigde Staten lagen mensen zelfs in slaapzakken voor de Tesla-stores, wachtend op de onthulling. Naast die gekte was er ook 'normaal' nieuws. We reden n april namelijk met de nieuwe Porsche 718 Boxster en vlak daarna liet Porsche ons de 718 Cayman zien.



Voor Kia was april een belangrijke maand met het bekendmaken van de Nederlandse prijzen van de Niro. De Tesla Model S kreeg in april een spraakmakende facelift waarbij de 'nep-grille' verdween. Wéér wist Tesla de aandacht te trekken. Een minder ingrijpende facelift zagen we bij de Audi A3