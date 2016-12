Slideshow

2016 per maand: januari en februari Jaar start met lekkage

Ook dit jaar vuurden we meer dan 3.500 nieuwsartikelen op jullie af. Dít was het grote nieuws in januari en in februari!

Op AutoWeek.nl behandelen we natuurlijk het autonieuws dat relevant is voor Nederland en Europa. Als autoliefhebbers brengen we vaak ook een digitaal bezoek aan landen als Brazilië, Rusland, Japan en China om te kijken hoe de autowereld er aldaar uitziet. Dergelijke berichten zul je in deze terugblik niet terugvinden, wel nemen we je graag mee naar de écht grote gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgevonden. In dit eerste deel: hét autonieuws uit januari en februari!

Januari

Ook dit jaar was een jaar vol voortijdig op internet verschenen modellen, iets dat in de eerste dagen van januari al duidelijk werd toen vlak achter elkaar de compleet nieuwe Mercedes-Benz E-klasse en de Volvo V90 te vroeg verschenen. Januari, uiteraard de maand vande North American International Auto Show(NAIAS) stond verder bol van de Amerikaanse onthullingen. Zo kregen men in de Verenigde Staten al een vernieuwde Fusion gepresenteerd, de Amerikaanse versie van 'onze Mondeo'. In Europa moeten we nog even wachten op de komst van die bijgeschaafde D-segmenter.

De Mondeo was niet de enige knaller in Detroit. Zo liet Lexus er de LC zien, Infiniti de Q60, Audi de h-Tron Quattro en de A4 Allroad en van Amerikaanse bodem kwamen plaatjes als de Buick Avista Concept op de planken te staan. De aloude Chrysler Town & Country werd er opgevolgd door de gelikt gelijnde Pacifica. Ander groot nieuws verscheen in januari in de vorm van de Chevrolet Bolt, de Volkswagen Budd-e Concept, een zoveelste vooruitblik op een nieuw Volkswagenbusje, de Porsche 718 Boxster en de Hyundai Ioniq, een innovatieve Koreaan die in drie elektrosmaken leverbaar is.

Februari

Ondergetekende wist niet waar hij het zoeken moest toen het er begin februari alle schijn van had dat we spoedig weer Lada's konden kopen in Nederland. Later bleek de wereld echter minder rooskleurig te zijn dan werd gedacht. In februari vonden geen grote autoshows plaats, wat niet betekent dat februari een saaie maand was op autogebied. Ferrari ontketende bijvoorbeeld de GT4Lusso, de grondig vernieuwde versie van de FF. Meer faceliftnieuws kwam van Volvo, het Zweedse merk liet de aangescherpte V40 zien met kenmerkende 'Thor-kijkers'.

Interessanter zijn wellicht de volledig nieuwe modellen die in februari aan het daglicht snuffelden. Seat lanceerde de Ateca, de Spaanse Tiguan-broer die hier inmiddels al even in de duurtestgarage staat. Renault schoof de Mégane Estate naar voren én lanceerde de compleet nieuwe generatie van de Scénic. Ook Skoda had iets in de melk te brokkelen en liet met de Vision S zien wat we van een toekomstige SUV van het merk konden verwachten, een auto die we nu als Kodiaq kennen.