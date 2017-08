Slideshow

100.000 km in NanoFlowCell Quantino 48V 'Uitvoerig testen

De producten van NanoFlowCell staan nog nergens op de prijslijst, maar toch is het merk er al in geslaagd een ton af te leggen met de compacte Quantino.

"Dit jaar wil NanoFlowCell uitvoerig gaan testen op Europese bodem", schreven we in februari 2016. Sinds de Quantino op die dag z'n Europese typegoedkeuring kreeg, heeft de auto kennelijk nauwelijks meer stilgestaan, want dik anderhalf jaar later staat er naar verluidt 100.000 km op de klok.

65.000 km per jaar in een elektrische auto is een hele prestatie, maar de Quantino is niet zomaar een EV. Nanoflowcell dankt z'n naam aan de ingenieuze flow-accu's, die 'm aan een actieradius van zo'n 1.000 km helpen. De 3,91 meter lange Quantino is een 2+2 met een 109 pk sterke elektromotor onder de kap, maar toch moet het sprintje van 0 naar 100 binnen 5 tellen te halen zijn.

Dat het menens is met de actieradius, bewees Nanoflowcell al eerder door 1.401 km op één lading af te leggen. Het merk is tevreden over de testuitslagen na het behalen van de 'ton', die volgens de ontwikkelaars aantonen dat de aandrijflijn uiterst betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk is.

NanoFlowCell, van oorsprong een bedrijf uit Liechtenstein, is het 'kindje' van de kleurrijke figuur Nunzio La Vecchia. Het eerste product van het merk is de in 2014 gepresenteerde Quant, een groter model met opvallende vleugeldeuren. Die auto is in de jaren die volgden meerdere malen in een doorontwikkelde variant gepresenteerd. Hoewel La Vecchia ons aanvankelijk toevertrouwde dat de auto in nagenoeg ongewijzigde vorm in productie zou gaan en de Quantino zoals gezegd zelfs een typegoedkeuring heeft, zegt het bedrijf inmiddels dat het niet ambieert een autobouwer te zijn. In plaats daarvan wil NanoFlowCell zich toeleggen op de verkoop van de innovatieve accutechniek, die klaarblijkelijk uitvoerig wordt getest.