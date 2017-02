Slideshow

10 miljoen hybriden voor Toyota en Lexus 9 maanden, 1 miljoen Hybrids

Toyota en Lexus zijn terecht trots op hun hybriden. De twee merken hebben samen in totaal 10 miljoen exemplaren verkocht.

Toyota en Lexus lijken het voor elkaar te krijgen om elke 9 maanden de hybrideteller een miljoen omhoog te kunnen draaien. Negen maanden geleden kwam het heuglijke bericht dat de twee Japanse merken samen 9 miljoen hybriden hadden verkocht; weer 9 maanden daarvoor stond het 8 miljoenste exemplaar in de schijnwerpers. Vandaag maakt Toyota Motor Corp. melding van de 10 miljoenste Hybrid.

In Nederland hebben de twee merken in totaal 119.000 Hybrids verkocht, waarvan er 104.500 een Toyota zijn en 14.500 een Lexus.

Wereldwijd is de Prius, in het thuisland van Toyota al in 1997 gelanceerd, met 3.984.600 verkochte exemplaren verantwoordelijk voor het grootste aandeel. Positie twee is voor de Prius C, een compacte hatchback die zijn platform deelt met de Yaris, maar over een andere aandrijflijn beschikt. Daarvan zijn er 1.380.100 exemplaren verkocht. De Prius Wagon wordt apart vermeld. Van deze ruime broer van de vorige generatie Prius zijn ruim 671.000 exemplaren verkocht. De Camry Hybrid, in de Verenigde Staten stevig populair, claimt met bijna 615.000 verkochte exemplaren de vierde plek. De Prius Plug-in staat met 79.300 verkochte exemplaren onderaan de lijst. Een nieuwe generatie daarvan is onderweg.