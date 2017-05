Slideshow

'1 in een miljard': Senturion Supercar key Armband maakt sleutel overbodig

Geld genoeg en een hekel aan autosleutels? Dan is de Elite Supercar Key van het Britse Senturion echt iets voor jou.

Elite Supercar Key is de naam van een serie armbanden die de functies van een autosleutel, dus het openen, sluiten én het starten, overnemen. Dat is echter maar een deel van het verhaal, want de armbanden zijn tegelijkertijd een behoorlijk exclusief sieraad. Van iedere versie maakt Senturion slechts zeven exemplaren, dus Senturions klanten zijn, zo benadrukt het bedrijf zelf, '1 in een miljard'. Met afwerking in materialen als platinum, leer, carbon, titanium, goud, maar ook diamanten wordt de veeleisende doelgroep bediend. Het 'instappertje', type 'Monaco' uit de serie Racing Editions, mag voor 41.650 pond mee. Bedragen van meer dan 100.000 pond worden echter ook genoemd.

Het zal geen verrassing zijn waar Senturion z'n klanten vandaan haalt: ";We zijn erg actief in het midden-oosten, vooral in Dubai en Abu-Dhabi. Ook Londen, waar wij gevestigd zijn, is een goede afzetmarkt", vertelt directrice Ayla Varquin (foto 8). De armbanden worden dan ook vooral aan Ferrari's, Lamborghini's en Bugatti's gekoppeld, maar desgevraagd verklaart Varquin: ";We kunnen 'm aan vrijwel iedere auto koppelen, dus een Volkswagen Polo kan ook. Dat is echter niet de markt waar we op mikken."