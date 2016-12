Slideshow

Toppers van 2016

Roy blikt terug op 2016.

Al deze hele week kunnen jullie genieten van de AutoWeek Allstars-video's, waarin we de meest interessante auto's van afgelopen jaar doornemen. Omdat ik ten tijde van de opnames wat ver van huis was, bij deze alsnog mijn hoogte- en dieptepunten van 2016!

Wat was goed?

911 GT3 op het circuit

Zonder twijfel mijn hoogtepunt van 2016, ook omdat een GT3-rijden op een circuit eigenlijk een bucketlistitem was.(sowieso was 2016 een goed bucketlist-jaar) Een supercar rijden is één ding, maar een supercar rijden op het circuit is toch even iets anders. En ja, we mogentijdens een introductiewel eens los, maar meer dan een paar rondjeszit er meestal niet in. Deze keer was het anders: ik had bijna een uur. Met instructeur, maar zonder pacecar. En met een uur circuittijd dan kan je meer doen dan testen. Je kan je eigen grenzen verleggen, en daadwerkelijk genieten van het potentieel van een supercar. Je gaat kijken hoe hij reageert in grenssituaties, je waardeert zijn waanzinnige prestatiepotentieel nog meer. Los van dat alles is het geluid van een zescilinderboxer die 9.000 tpm draait een waanzinnig iets. En oh ja, er stond ook nog een GT4 Clubsport klaar, helaas niet met een droge baan.

Tesla's autopilot

We zijn het in korte tijd heel normaal gaan vinden met z'n allen, maar Tesla's autopilot heeft de bakens in automotive-land wel even verlegd. Oké, het merk deed iets minder aan testen dan de gevestigde orde, wat leidde tot zeer onfortuinlijke gevolgen bij sommige berijders en tot wat ergernis van bestaande fabrikanten (die op papier net zover zijn maar veel langer testen en zich braver aan toelastingregels houden)), maar het systeem zelf is evengoed verbluffend goed.

Ford Focus RS

Hij kwam niet voor niets langs in de Allstars-video's. Onvoorstelbaar hoe Ford opnieuw weet te verbazen met de Focus RS, een auto die ondanks de torenhoge verwachtingen weet te verrassen en imponeren. Zijn gripniveau gaat ver voorbij het niveau hothatch en Ford heeft het vierwielaandrijvingsysteem gebruikt om de auto leuker te maken in plaats van saaier. Voor dit geld is het een koopje, mede waarom zet ik hem boven de waanzinnige Cayman GT4 als mijn auto van het jaar 2016.

Om verder in willekeurige volgorde mijn topvijf af te maken:

Porsche Cayman GT4: Ultieme rijdersauto. Jammer dat Porsche zichzelf te kort doet door er zo weinig te maken. Ik gun iedereen een dagdeel in dit genotsapparaat!

Kia Niro: eerste poging en meteen veel beter dan alle hybride concurrenten in deze prijsklasse. Subliem gedaan!

Mercedes-Benz E-Klasse: Beste in z'n klass of als stationwagen gewoon beste allround auto die er is, al kost een vergelijkbare Volvo S90 daarom wel 10-20k aan euro's minder.

Porsche Panamera. Nu ook comfortabel, maar de dynamiek bleef. Extreem goed. ( en extreem duur.)

Oh en nog een aanmoedigingsprijs voor de Alfa Giulia. HIj heeft te veel tekortkomingen om een topper te zijn, maar ik ben blij dat hij er is.

De rest

Lexus GS-F, Lamborghini Huracan, Aston Martin DB11, Audi R8 V10 plus, 911 Turbo S, Corvette Stingray Convertible, Ferrari California T HS, Nissan GT-R: op naar 2017!

Wat was minder

Kilometerheffing

Er komen verkiezingen aan, en de lobbygroepen van zowel branche- als natuurkant hebben laten weten dat liever gisteren van vandaag een kilometerheffing invoeren. Ik liet al eerder weten dat de nadelen wel erg onderbelicht blijven.

Files

De economie trekt aan, dus wordt het drukker op de weg. De prijs van luxe. Maar kan rijkswaterstaat aub wat logica aanbrengen in hun wegbeleid? Dus geen onnodige knooppunten creëren en niet stug volhouden dat het gewenning is als er bij een knelpunt het verkeer vastloopt.

Dieselhaat

Dankzij Volkswagens gesjoemel heeft diesel een vrij slechte naam gekregen als autobrandstof, en sommige reaguurders vinden dat wij daarom zelfs compleet moeten stoppen met dieselauto's testen. Terwijl het een brandstof is die nog altijd goed is voor een ultra lage CO2-uitstoot. In Euro6-voertuigen (zonder sjoemelsoftware) is de uitstoot van schadelijke stoffen vele malen lager dan de auto's die worden vervangen. Alles gaat in stapjes en de controle op uitlaatgassystemen mag zeker strenger. maarde complete dieselhaat van velen is ergerlijk.

En mijn top drie non-auto's in 2016

Audi Q2: een 1.4 TSI 150 pk testauto kostte € 50.882 euro. Waanzin. Koop liever een BMW X1. Of een Audi A3. Of Mazda CX5.

Fiat 500: een facelift na negen jaar en dan nog veel te duur. Trappen hier nog mensen in? Koop dan een tweedehands Mini, dan heb je wel een fijne auto.

Bentley Bentayga: De waanzin voorbij. Wellicht ben ik te Nederlands om hem te waarderen.Ik vind een zelfs Veyron nuttiger dan dit apparaat. Koop gewoon een Range Rover.