Van Moskou naar Warschau met SsangYong, deel 5

Met de grens naar Polen lijken we weer een stapje richting Rusland te doen. De vrolijk gekleurde huizen en fraai bijgewerkte voortuinen van Litouwen maken plaats voor ietwat inspiratieloze bedrijfspanden en grijs beton, al draagt de regen die vrijwel continu uit de lucht valt natuurlijk niets positiefs bij aan dat beeld. Opmerkelijk is dat ook Polen ten oosten van Warschau nauwelijks snelwegen heeft. De tweebaansweg die net als in Rusland als belangrijkste verkeersader dient, voert dwars door dorpen en steden en dat zorgt samen met de regen voor erg veel oponthoud.

De laatste dag is een uitstekende gelegenheid om het eens over de Rexton te hebben. Een uitgebreide test houd je nog van ons tegoed, maar na 1.801 lange kilometers kan ik in ieder geval zeggen dat het een uitstekende auto is. Door z'n formaat en concept - een grote, bijzonder ruime SUV - doet-ie enigszins Amerikaans aan. Toch ontbreekt de zompigheid en afstandelijkheid die in een auto als de Chevrolet Suburban, die overigens nog groter is, wel overheerst. Ook de aandrijflijn, met de 2.2-liter dieselmotor uit de vorige Rexton als basis, weet een positieve indruk achter te laten. De automaat schakelt soepel en de motor houdt zich onder alle omstandigheden op de achtergrond. Wellicht is het een voordeel van de al wat oudere techniek, want juist de modernste dieselmotoren laten zich vaak weer duideiljk horen.

Voor een Nederlander is het echter lastig om de Rexton objectief te beoordelen, omdat de auto zich hier dankzij de ongunstige hoeveelheid BPM in het vaarwater van BMW en Mercedes begeeft. Op geel kenteken zou de prijs van de gereden uitvoering tegen de €100.000 aanschurken, een bedrag waarmee ook SsangYong zelf meteen toegeeft kansloos te zijn. Zonder die belasting, of op grijs kenteken, is het echter een auto die bijzonder veel waar voor z'n geld biedt. De gebruikte materialen in het binnenste zijn niet van topniveau en het hout is wel érg duidelijk nep, maar op het netjes vormgegeven en keurig in elkaar geschroefde dashboard domineert een touchscreen dat toegang biedt tot alle functies die je van een auto als deze mag verwachten. Ook tussen de klokken huist een scherm, dat weet te imponeren met z'n graphics en de hoeveelheid functies. SsangYong maakt het zichzelf niet gemakkelijk en voorziet in functies waar wellicht niemand om vraagt, maar die de auto wél completer maken. Of ken je nog een auto met vijf verschillende opties voor het geluid van de richtingaanwijzer?