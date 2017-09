Slideshow

Van Moskou naar Warschau met SsangYong, deel 4

Toen de zon op woensdagmorgen opkwam in Letland en we weer in de auto's stapten, leek het net alsof het contrast rijker was afgesteld. Fraai aangelegde tuinen, gemaaide gazonnetjes en fleurig geschilderde huizen, het is precies wat maandag en dinsdag in het Russische landschap ontbrak. Het feit dat het grootste land nu eenmaal erg dunbevolkt is heeft er wellicht ook iets mee van doen, maar evengoed is het verschil in sfeer opvallend. Ook het landschap verandert vrijwel direct. De rechte wegen door de bossen maken plaats voor een gevarieerd aanbod bochten, dorpjes, landbouwgebieden en glooiingen.

Het einddoel van de woensdag is Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Dat is slechts 300 kilometer verwijderd van vertrekpunt Rēzekne, dus de organisatie heeft tijd ingepland voor het opnamen van videomateriaal voor SsangYong zelf. Een in Litouwen woonachtige reisgenoot weet de leukste weggetjes en fraaiste locaties feilloos te vinden. Zelfs een licht offroadparcours wordt daarvoor uit de kast getrokken. Hoewel… feitelijk is het niet veel meer dan een onverharde weg met hier en daar een stevige modderpoel. De Rexton haalt er z'n brede schouders voor op, want deze auto is hierop gemaakt. SsangYong heeft ervoor gekozen het ladderchassis te behouden, al is die basis wel vernieuwd en lichter gemaakt dan voorheen. Dat betekent overigens niet dat de gehele auto lichter is, want met zo'n 2.250 kg (!) legt het model nog meer gewicht in de schaal. Dat gewicht is op de bochtige wegen in de omgeving van Vilnius goed te voelen. We doen zelfs een parcours aan dat in het verleden de rallysport heeft gediend, wat met een SUV als deze een enerverende ervaring is. De enorme Koreaanse lobbes wenst niet al te hard een bocht in te worden gesmeten, maar hangt op hoge snelheid goedmoedig op één oor en laat duidelijk merken wanneer er een einde komt aan z'n kunnen op dit gebied.

Voor de autospotter lijken Letland en Litouwen wat minder interessant dan Rusland, waar men nu eenmaal veel in eigen producten rondrijdt. Ook in de Baltische landen zijn producten uit het buurland vindbaar, maar over het algemeen verkiest met de Japanse, Koreaanse en Duitse modellen die we allemaal kennen. Vilnius, waar wel opvallend veel Amerikaanse import rondrijdt, heeft van zichzelf gelukkig genoeg te bieden. Een citytrip naar deze stokoude stad kan ik bij deze van harte aanbevelen.

Voor donderdag staat het laatste gedeelte van Stage 5 van SsangYongs 'Rexton Eurasia Trial' op de agenda. Eerder delen van het (video) verslag vind je hier:

