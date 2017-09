Van Moskou naar Warschau met SsangYong, deel 2

Het lijkt wel alsof de Russen zelf ook niet goed weten wat ze met al dat land aan moeten, zo leeg is het landschap. Een over het algemeen kaarsrechte tweebaansweg die zowaar in redelijke staat verkeert, hier en daar een boerderijtje en verder bomen, heel veel bomen. Aan het begin staan die nog uitgestrekt over heide-achtige vlaktes, maar later is het honderd procent bos wat de klok slaat.

De route voert vandaag van Moskou naar Altun, een plaatsje nabij de grens met Letland dat voor zover ik nu kan beoordelen voor tachtig procent uit hotel bestaat. Om daar te komen, heb je eigenlijk maar één weg nodig: de M9. Wie op zoek is naar een afwisselend landschap, heeft daarop niets te zoeken. Als ik na 200 kilometer uit pure verveling besluit de bestemming in het navigatiesysteem te zetten, geeft die doodleuk aan dat er nog 340 km rechtuit dient te worden gereden. Niet dat er veel alternatief is, trouwens. Als er al een afslag is, betreft het meestal een onverhard pad naar de dichtstbijzijnde nederzetting.

Toch is het de moeite waard om zo'n afslag te nemen, blijkt als we op zoek gaan naar een geschikte lunchlocatie. Het aanvankelijk wat saaie landschap maakt plaats voor een tafereel dat geheel strookt met wat ik me vooraf voorstelde bij dit bijzondere land. Ietwat vervallen, maar karakteristieke bebouwing, fraaie kerkjes, slechte wegen en een wagenpark dat gemiddeld zeker tien jaar ouder is dan in Moskou. Lada's en Volga's zijn sterk vertegenwoordigd, maar ik heb ook de nodige Chinese modellen gezien. Opvallend is het vrachtwagen- en bestelbus-aanbod, dat bijna geheel uit stokoude modellen lijkt te bestaan.

Seoul naar Londen

Vandaag was meteen de dag met de meeste kilometers van deze week. 580 stuks is best veel op wegen waar 90 de maximumsnelheid is en oponthoud al snel op de loer ligt, maar het blijft een miniscuul deel van SsangYongs TransEurasia Trial. Die voert van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul naar Londen, waar de auto's groots zullen worden onthaald om de Europese introductie van de nieuwe Rexton te vieren. Het konvooi bestaat uit vijf min of meer identieke exemplaren, al zit er wel degelijk verschil in het uitrustingsniveau. De achterste auto voert op het dak een berg reserve-onderdelen mee die tot nu toe overbodig blijkt te zijn. Sinds de start, die half augustus plaatsvond, hebben de aanvankelijk gloednieuwe Rextons net na Moskou dik 11.500 km op de klok staan. Het is een deel van de colonne goed aan te zien, maar helaas: 'onze' auto '2' is brandschoon.

Voor morgen staan er aanzienlijk minder kilometers op de planning, zo'n 200 stuks. Dat wil echter niet zeggen dat we voor de lunch binnen zijn, want de grensovergang naar Letland staat op de agenda. Ik ben benieuwd…