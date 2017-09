Slideshow

Van Moskou naar Warschau met SsangYong, deel 1

Ochtenden zijn niet bepaald m'n favoriete tijdstip van de dag, dus je zult begrijpen dat het geen feest was toen de wekker op zondag'morgen' om vier uur z'n uiterst irritante toontje liet horen. Het was echter voor een goed doel, want als ik 'm gehoorzaamde, zou ik aan het begin van de middag in Moskou staan. De reden: deelname aan de 'Trans Eurasia Trial' waarmee SsangYong z'n nieuwe Rexton met een knal op de Europese markt wil introduceren.

De achtergronden en route van die enorme reis doe ik morgen uit de doeken, als de eerste rij-dag op de planning staat. Vandaag beperk ik me even tot Moskou, wat ook voor een autoliefhebber een razend interessante plek is. Want wat doe je als je slechts een paar (avond-)uurtjes te spenderen hebt in een tot nu toe onbekende stad ver van huis? Juist: auto's kijken!

Het Russische straatbeeld kent wellicht weinig verrassingen voor wie weleens het woord 'dashcam' aan de zoekbalk van YouTube heeft toevertrouwd, maar 'live' blijken er toch nog wat verrassende conclusies te trekken. Wellicht is het aan de indrukwekkende omvang van het land te wijten dat werkelijk ieder autoproducerend land hier vertegenwoordigd lijkt. Rusland ligt immers vrijwel overal relatief dichtbij. Naast het gebruikelijke Europese spul is de weg hier vergeven van de Kia's en Hyundai's, vaak van een type dat in West-Europa niet beschikbaar is. Tegelijkertijd zijn ook Amerikanen verrassend goed vertegenwoordigd, zowel op het gebied van officiële, als dat van de 'grijze' import. Amerikaanse trekjes komen ook tot uiting in de hoeveelheid Camry's, al zien die er wel wat anders uit dan in de VS. Zelfs China, dat elders in Europa niet of nauwelijks voet aan de grond krijgt, neemt hier een deel van het wagenpark voor z'n rekening.

O, en dan is er natuurlijk nog Lada. Hoewel de verhoudingen in de hoofdstad wellicht wat anders liggen dan elders, is dat merk goed voor zo'n 20 procent (!) van de Russische autoverkopen. De Granta's, Vesta's en vooral ook oude Samara's vliegen je dan ook links en rechts om de oren.

En zo kan het gebeuren dat er na een uurtje op straat lopen al genoeg beeldmateriaal beschikbaar is voor een eerste vlog. Een eerste, inderdaad, want indien mogelijk zal ik deze week dagelijks een update posten van m'n Rusland-tot-Warschau-avonturen. Tot morgen!