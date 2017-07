Tweemaal drie

Het zijn roerige tijden voor het wagenpark van huize Lemkes. Wie de LiveDrive 23 heeft gezien weet het al: de Rover is verkocht. Exact een jaar na aanschaf is mijn trotse Britse bezit naar een nieuw baasje gegaan. De voordelen (uitstraling, zitpositie, luxe) wogen voor mij niet meer op tegen de nadelen, namelijk de hoge motorrijtuigenbelasting en de rauwe loop van zo'n oudere dieselmotor. Nu ik wat minder ben gaan rijden, is dat het offer simpelweg niet meer waard.

Tegelijkertijd ging K., mijn vrouw, juist meer rijden. De Rover naar haar doorschuiven zou dan ook de logische oplossing zijn geweest, ware het niet dat ze niet bepaald onder de indruk is van die auto. Anders gezegd: ze vindt 'm lelijk. Dit is waar het rode apparaat op de foto's zich aandient. Ik hoef waarschijnlijk niet uit te leggen waarom de bovenstaande E46 Touring m'n aandacht trok, maar er zijn meer redenen. Dit prachtexemplaar is namelijk een 325i met de heerlijke vijftrapsautomaat, de felbegeerde sportstoelen, cruise control, fraai lichtmetaal en, het allerbelangrijkste, een LPG G3-installatie.

En dan nu het slechte nieuws: er staat 381.000 km op de klok…

Ik lijk een soort onbewuste voorkeur te hebben voor auto's met astronomische kilometerstanden. M'n Xedos had bij aanschaf al 4,5 ton op de klok, de Rover stond op ongeveer 330.000 stuks en deze BMW prijkt dus mooi in het midden. Ieder weldenkend mens zou 'm daardoor direct laten staan, maar omdat een hoge kilometerstand wat mij betreft niet hoeft te beteken dat een auto slecht is, heb ik de gok maar weer genomen. De '3' rijdt vooralsnog heerlijk en klinkt en zit geweldig. Wel zit er een kleine speling op het stuur, wat waarschijnlijk duidt op een versleten stuurhuis. Het 'starters pack' bestaat voorlopig uit een grote beurt, het (laten) poetsen van de koplampen en – standaard in mijn geval- het verwijderen van de reclamehouders om de kentekenplaten.

En ik? Ik beweeg me vooralsnog voort in de Mazda 3 uit 2003 (foto 4) die tot voor kort de trots van K. was. Opmerkelijk genoeg is die auto minder oud dan de BMW én staan er minder kilometers op de klok, maar met 330.000 stuks is de ietwat roestige Japanner alsnog zeer ervaren. Op termijn moet het oerbetrouwbare vervoermiddel echter het veld ruimen voor wat leuks. Ik denk zelf aan een E38 7-serie of een E46 cabrio, maar suggesties zijn welkom!