Slideshow

Takata

Het stond er echt, na het inkloppen van het kenteken op de site van de RDW: 'Mogelijk gevaar. Verhoogde kans op letsel bij een ongeval'. Wat de openstaande terugroepactie bij onze E46 precies inhield, zal voor de regelmatige bezoeker van deze site geen verrassing zijn: de auto heeft Takata-airbags.

De omvang van de ellende bij de Japanse airbag-leverancier is bijna niet te bevatten. Al sinds 2008 roepen verschillende, met name Japanse, autofabrikanten hun auto's terug naar de garage om de airbags van het merk te vervangen, maar sinds de fout door Takata wordt erkend, lijkt er helemaal geen einde aan de herstelprocedure te komen. Meer dan 100 miljoen airbags zijn inmiddels vervangen omdat er bij het opblazen stukjes metaal kunnen vrijkomen. Die worden dan met grote snelheid het interieur in geslingerd, met alle gevolgen van dien.

De 325i waar wederhelft K. dagelijks in rijdt, is al lang en breed over z'n houdbaarheidsdatum heen, maar bij zo'n veiligheidsrisico speelt dat kennelijk geen rol. De auto is nog maar kort in ons bezit en een brief hebben we nooit gehad, maar dankzij de oplettendheid van de vaderlandse Rijksdienst werd evengoed duidelijk dat de airbags tot de gevreesde serie behoren.

Zo kan het gebeuren dat de Touring uit 2002, ironisch genoeg uitgevoerd in de kleur 'Japanrot', na 385.000 km alsnog een dealerwerkplaats wordt ingereden. Sinds afgelopen vrijdag rijden we rond met een gloednieuwe bestuurdersairbag en een uitvoerig gecontroleerd (en goed bevonden) exemplaar aan passagierszijde.

De gratis 'reparatie' kan geen kwaad, want helaas is de rode rakker niet bepaald probleemloos gebleken. Mijn volgens velen knap stomme tactiek om consequent auto's met astronomische kilometerstanden te kopen, heeft ditmaal geresulteerd in een lekkend differentieel, een stuurhuis met overmatige speling en een motorblok dat aan de onderzijde wel erg veel oliesporen vertoont. De drie puntjes zijn inmiddels opgelost, waarbij de kosten binnen de perken zijn gebleven door een gebruikt differentieel en dito stuurhuis te monteren. Op naar de vier ton!

Overigens is de BMW niet langer de enige rode auto die voor ons huis te vinden is, want die andere 3 (een Mazda) heeft plaatsgemaakt voor een Japanner in dezelfde signaalkleur. De auto krijgt deze week z'n kenteken en wordt kort daarna natuurlijk voorgesteld op deze plek. Wie mij volgt op Instagram, weet het overigens al…