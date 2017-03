Suburban

Ik reed 12 dagen Chevrolet Suburban, een auto die aan alle kanten ver verwijderd is van wat de gemiddelde Europeaan nog als ‘redelijk’ of ‘acceptabel’ beschouwt. Kortom: helemaal geweldig.

Achter de term 'full-size SUV' gaan in Europa auto's als de BMW X5, Audi Q7 en Porsche Cayenne schuil. Een Range Rover of Mercedes-Benz GLS-klasse is nipt groter, maar allemaal zijn het forse auto's van 'premium-merken' met een prijs die op een enkele uitzondering na uit zes cijfers bestaat.

3.400 liter

In de Verenigde Staten is een full-size SUV van een heel ander slag. Bovenstaande auto's vallen in de meeste gevallen onder de noemer 'premium mid-size SUV', wat al de suggestie wekt dat er kennelijk een non-premium, maar ook grotere soort bestaat. De Suburban, het langere broertje van de Tahoe, is daar een uitstekend voorbeeld van. Deze mastodont verpulvert Europa's grootste modellen tot lekker handzame gezinsauto's. Even wat cijfers: de Suburban is 5,7 meter lang, heeft een wielbasis van 3,3 meter, is zónder de aanzienlijke buitenspiegels ruim 2 meter breed en meet bijna 1,9 meter in de hoogte. De auto is er met 7, 8 of zelfs 9 zitplaatsen, maar kan in alle gevallen achter de achterste zitrij nog dik 1.100 liter bagage verstouwen. Laat dat gerust nogmaals op je inwerken: 1.100 liter. Achter de derde zitrij. Wie alles neerklapt, kan zelfs een buitenaarde 3.400 liter aan spullen kwijt. Het spreekt vanzelf dat de belastingdienst érg blij is als je een Suburban op Nederlands kenteken zet: 'onze' LTZ-uitvoering legt niet minder dan 2.670 kg in de schaal.

Troon

Het allerleukste aan deze buitenaardse reus is wat mij betreft z'n volledige gebrek aan schaamte. Waar veel merken de neiging hebben om auto's met bovengemiddelde proporties kleiner te laten ogen dan ze zijn, accentueren de Amerikanen de gigantische afmetingen met een vierkant koetswerk, een hoge schouderlijn en een met chroom behangen front dat bij een volwassen man tot net onder de kin reikt. Als deze auto niet zo groot was, zou hij er alsnog groot uitzien. Ook tijdens het rijden is het formaat te allen tijde duidelijk. Bij het instappen komt de immense treeplank zowaar van pas, de gigantische stoel vertoont overeenkomsten met een troon en het dashboard is zo breed dat ver naar rechts gepositioneerde knoppen nauwelijks bereikbaar zijn zonder uit de stoel te komen. In de zevenzitter huist tussen de voorstoelen een middenarmsteun waarin een middelgrote rugzak zonder enige moeite verdwijnt.

De body-on-frame-constructie uit zich in een weggedrag dat zelfs bij Amerikanen zeldzaam begint te worden. Van enige connectie tussen de wielen onderling of de wielen en de auto lijkt geen sprake. Ook de automaat voldoet feilloos aan alle vooroordelen: na het plotseling vloeren van het gaspedaal gaat de bak eerst eens even rustig brainstormen of dit wel écht de juiste gelegenheid is om een paar verzetten terug te schakelen. De besturing is echter niet zo gevoelloos en vederlicht als je misschien zou verwachten en het totaalplaatje is een auto die op comfortgebied moeilijk te overtreffen is. De motor past daar uitstekend bij. De 5,3-liter V8 is geen monsterachtige krachtpatser, maar een goedmoedige metgezel die de grote Chevrolet ontspannen zoemend en met speels gemak op snelheid brengt. Het verbruik van 1 op 8 durf ik het predicaat 'netjes' mee te geven en zorgt in combinatie met de 117 liter metende brandstoftank voor een actieradius die normaliter is voorbehouden aan zuinige dieseltjes.

Tien stroompunten

Laten we eerlijk zijn: het gaspedaal vloeren in een auto als deze slaat ook eigenlijk nergens op. Dit apparaat is niet bedoeld om snel of dynamisch te zijn, maar om zoveel mogelijk mensen in maximaal comfort naar hun bestemming te vervoeren. Ons uit zes personen bestaande reisgezelschap kon zich verheugen in zeven met leer beklede zitplaatsen waarvan er vier verwarmbaar en twee te koelen zijn, klimaatcontrole met drie zones en meerder uitstroomopeningen in het plafond, minimaal twee bekerhouders per zitrij en een totaal van niet minder dan vijf 12V-aansluitingen, vier USB-poorten en zelfs een volwaardig stopcontact.

Ook in de VS is een Suburban een grote auto, maar dat betekent niet dat het een opvallende verschijning is. Waar een Europeaan zich overal zou moeten verontschuldigen voor deze reus, is het in 'the States' een sociaal volledig aanvaardbaar vervoermiddel dat vooral populair is bij grote gezinnen en mensen die zware aanhangers moeten trekken, maar om wat voor reden dan ook geen pick-up willen. Dat zijn er kennelijk een heleboel, want General Motors doet goede zaken met het model dat er niet alleen met in Chevrolet-trim, maar ook als GMC Yukon en Cadillac Escalade is. Buiten die 'broertjes' heeft de Suburban feitelijk alleen de Ford Expedition EL als concurrent.

In Nederland zou deze auto een gigantische aanslag op je portemonnee en de parkeergelegenheid in je wijk zijn. Het model is hier domweg niet op z'n plek, maar na 2.800 kilometer achter het stuur van de nagenoeg compromisloze ruimtereus vind ik dat toch wel jammer. De Suburban lijkt misschien lomp en asociaal, maar is stiekem een hele zachtmoedige, uiterst gebruiksvriendelijke allemansvriend.