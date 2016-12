Slideshow

Oud en nieuw-angst

Huisdieren zijn naar verluidt geen fan van het vuurwerk dat vanavond de lucht in gaat. Ik verdenk m'n auto ervan diezelfde aversie te koesteren. Ga maar na: op de avond dat er voor tientallen miljoenen euro's aan vuurwerk wordt afgestoken, komen er honderden stukken afval uit de lucht zetten. Ook een stevige 'knaller' die vlak naast je auto z'n lugubere levenstaak verricht, kan negatieve gevolgen hebben. Daarnaast blijkt 'oud & nieuw' een zeer geschikte kweekvijver voor allerlei dronken gespuis dat naarmate de avond vordert steeds minder moeite heeft met het vernielen van andermans eigendom, heb ik me laten vertellen door een vernield bushokje.

Het gaat natuurlijk te ver om te zeggen dat ik al weken met angst en beven de 31e zie naderen, want zó zuinig ben ik ook weer niet op de machine die me dagelijks op m'n bestemming brengt. Toch steekt een zeker gevoel van onbehagen wel af en toe de kop op als ik mijn ervaren, maar nog vrij nette Brit in op een dag als vandaag in de open buitenlucht zie staan. De hoeveelheid 'wat als..'-scenario's is nu eenmaal vrij groot. Dat ik niet de enige ben, weet ik dankzij de ontboezemingen van collega Lars én het feit dat een bepaalde testauto die momenteel in ons beheer is, vanavond niet buiten mag staan van de importeur. Heb jij deze angst ook? Wat kunnen wij niet-garagebezitters doen om ellende te voorkomen? Of moet ik me niet aanstellen? Ik hoor het graag en wens je natuurlijk hoe dan ook een hele fijne jaarwisseling. Tot in 2017!