Slideshow

Update: Rover 800

Als klusproject heb ik een Rover 827 aangeschaft. Doel is de kar vol uitdagingen nog zo lang mogelijk op de weg te houden. Zomaar opgeven is geen optie, pas wanneer de ijzeren dame echt al haar waardigheid kwijt is nemen we afscheid.

Tijdens de eerste rit met de Rover - van de handelaar naar huis - openbaart zich niet geheel onverwacht al direct een hele lijst aan manco's. Tja, daar is-ie ook voor aangeschaft. Om te beginnen doet de cruise control het niet. En wanneer ik op het midden van het stuur druk houdt de claxon zich oorverdovend stil - voor de apk heeft de garagist op het klepje van de zekeringkast onder het dashboard al een by-pass-knop gemonteerd voor de toeter. Een noodoplossing, maar er valt mee te leven. Minder prettig is dat er maar één sleutel bij de auto zit en dat die sleutel ook nog 'ns krom en getordeerd is. Eigenlijk is het een wonder dat ik met het verwrongen stukje metaal nog uit de voeten kom. Het eerste wat in me opkomt is er gewoon een sleutel bij laten maken, of beter nog: meteen maar twee. Alleen … dan gaat de sleutelmaker sleutels maken op basis van een zwaar gemankeerd origineel. Wat moet dat voor resultaat opleveren?

Met enige regelmaat struin ik allerhande fora en verkoopsites af; de hele wereld is mijn winkel. Een set blanco sleutels zie ik echter niet voorbij komen. Wel springt er plotseling als uit het niets op de Engelse editie van eBay een set van twee gebruikte sleutels in beeld, plús alle vijf de bijbehorende sloten: die van het kofferdeksel, de voorportieren, het dashboardkastje en het contactslot: £ 25,-. Geen zin om de biedingsperiode af te wachten en te zien hoe een ander het voor m'n neus wegkaapt meld ik de verkopende partij dat ik bereid ben de vraagprijs plus verzendkosten te betalen als-ie het meteen opstuurt. Drie dagen later ligt er een briefje op de mat dat de pakketbezorger een doos heeft afgegeven bij de buren. Hebbes!

Het vervangen van het achterklepslot blijkt een grotere uitdaging dan gehoopt; het mechaniek zit listig verstopt tussen het buiten- en binnenblik. Gewapend met de camera op m'n telefoon als endoscoop kom ik een heel eind (dank ook aan de bijbehorende flitser voor wat licht in de duisternis), maar het grootste deel moet toch echt op de tast. O, en tot overmaat van ramp blijken veel onderdelen na twintig jaar muurvast te zitten. Volkomen terecht dat de bus WD40 een steeds beter plekje op de plank in de schuur voor zich opeist. Al met al kost de operatie waar de flat rate-tabel nog geen uur voor rekent me bijna een hele dag, niet in de laatste plaats uit angst dat er onderweg iets afbreekt of verbuigt wat nergens meer te krijgen is. Bij de portieren gaat het al iets makkelijker en het slot van het dashboardkastje is kinderspel.

Wanneer het stuur met de airbag(!) er af ligt om het contactslot te vervangen heb ik tevens de gelegenheid om de contactring door te meten die de verbinding vormt tussen de knoppen op het stuur en de kabelboom langs de stuurkolom. Wat ik al vermoedde blijkt waar te zijn: hier komt geen elektron meer door. Geen wonder dat het airbag-lampje al die tijd brandde en dat de claxon en de cruise control het niet doen. Nieuwe ringen zijn wel te krijgen, althans wanneer je of geen airbag en cruise control hebt, of alleen een airbag hebt maar geen cruise control, of wel cruise control hebt maar geen airbag. Een speurtocht via alle hoeken en gaten van het internet loopt op niets uit. Wie én een airbag én cruis control heeft moet dus maar hopen dat de ring heel blijft. Wanneer ik een paar weken later voor iets heel anders bij een lokale (nog analoge) garagist moet zijn blijkt daar nog een gebruikt exemplaar op de plank te liggen. En het mooie is: na montage blijkt dat stoffige ding nog te werken ook. Voortaan heeft de 827 weer twee sleutels, cruise control en wanneer je op het stuur drukt klinkt de claxon weer alsof-ie op auditie bij het Concertgebouworkest moet. En of de airbag het ook doet? Geen idee, nog niet uitgeprobeerd en ook niet van plan, er ligt nog een serieuze to-do-list te wachten.