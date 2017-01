Slideshow

Oude Priussen gezocht!

De Toyota Prius viert dit jaar z'n twintigste verjaardag. Om de jubilaris te eren met een portret zoeken we exemplaren van de eerste drie generaties. Heb jij er één of weet je iemand die er één heeft?

Tijdens de Tokyo Motorshow van 1997 presenteert Toyota de eerste Prius, een kleine revolutie: een auto met een hybride aandrijflijn die ook nog 'ns echt voor serieproductie bedoeld is. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en is de Prius er nog steeds. Z'n aandrijflijn is door de jaren heen aangescherpt, maar het basisprincipe is nog altijd gelijk. Een mooie aanleiding voor een familieportret dachten wij zo. Voor een Prius van de huidige generatie zorgen we zelf, maar voor de rest van het portret dat we willen maken zijn we nog op zoek naar de voorgangers van het huidige model, van elk van de voorgaande generaties een exemplaar. Heb jij er één en lijkt het je leuk om met je Prius mee te doen, laat het ons weten door even een e-mail te sturen naar autoweek@autoweek.nl. Zet in je mailtje even je telefoonnummer en uiteraard het bouwjaar van je auto. Wellicht dat jouw Prius dan binnenkort in AutoWeek schittert.