Waarom Nederland geen nieuwe auto's koopt

Waarom blijft de autoverkoop in Nederland een drama? Met 385.259 exemplaren werden in 2016 bijna 70.000 minder nieuwe auto's afgezet dan in 2015, toen de handel ten opzichte van het rampjaar 2014 even aantrok.

Ik geloof de gangbare verklaringen meteen. De hoge kosten. De marktverstorende werking van bijtellingsystemen, die enorme eindejaarspieken veroorzaakten en vervolgens diepe dalen in de statistieken sloegen. De crisis, die voorbij is, maar die de aangeslagen burgerij weer spaarzaamheid heeft bijgebracht – al slinken door de kelderende rente wel de spaartegoeden, potten loont niet meer. Maar ik gooi een andere theorie in de groep die voor mij de echte oorzaak achter de symptomen is. Die luidt: een nieuwe voegt te weinig toe en aan de competenties die hij inbrengt heb je niks.

Iedereen weet dat de vooruitgang in de auto-industrie stagneert. Wie vanuit een vijf jaar oude Golf of Focus in een nieuwe stapt ervaart geen wereld van verschil. Hij koopt, al dan niet met één cilinder minder, ongeveer dezelfde auto. Loopcultuur, prestaties en verbruik gaan gelijk op. Het verschil zit hem in de frisse jas en het grotere beeldscherm met gadgets die je smartphone ook heeft. Dat niet onontbeerlijke genot kost wel gemiddeld bijna 30.000 euro, maar een paarduizend minder dan een modaal jaarinkomen. Voor teveel landgenoten is dat schokkend veel geld.

In het licht van die afwegingen vermoed ik dat de nuchtere Hollander eerst tot drie telt. Binnen die drie seconden flitsen hem de volgende vragen door het hoofd, die hij direct als volgt beantwoordt. Eén: is dit een verstandige investering? Nee, want binnen vijf jaar halveert de waarde. Twee: ga ik er genoeg plezier van hebben? Nee, want ik sta in de file en als ik me laat gaan stromen de boetes binnen. Ik zeg u: het gezonde verstand houdt die oude Focus nog maar even in de vaart. Die rijdt ook prima.

Waarom de verkopen in het buitenland dan wel aantrekken? Ten eerste zijn wij nuchterder dan de Spanjaarden en de Italianen, al zou je dat niet zeggen als je ons op twitter leest. Ten tweede is autorijden elders in Europa een stuk leuker. Afgelopen jaar nam ik mijn SL mee naar Italië en ik heb nog nooit zo genoten van die auto. Daar kon het nog, echt autorijden. Mooie routes, fijne bochten, nergens haat en nijd tegen de petrolhead. Een paradijs. En kijk eens aan: daar steeg de autoverkoop in 2016 met maar liefst zestien procent. In Nederland stap ik net zo lief in een oude Focus. Echt. Als het maar rijdt.