Uitverkoop

Je oude diesel levert in Duitsland nu grof geld op. Tenminste: als je ruim genoeg bij kas zit voor een nieuwe. Dan lokt een diesel-premie die je bij inruil van je oude zelfontbrander in de categorieën Euro 1 tot en met 4 duizenden euro's scheelt. De afdanker gaat, opgeruimd staat netjes, naar de sloop.

De maatregelen volgt op de recente Duitse dieseltop waar overheid en industrie natafelden over de gevolgen van het sjoemeldieselschandaal. Daar werd onder meer besloten tot de software-update die de NOx-uitstoot van ruim vijf miljoen oudere diesels fors moet reduceren, en tot de premie-actie die de fabrikanten zelf financieren.

Daarmee geeft Duitsland op het dieselfront nogal tegenstrijdige signalen af. Terwijl de Duitse bondskanselier Merkel nu hardop zegt dat ze diesels af wil, overigens zonder een termijn te noemen, maken diverse merken de aanschaf van een nieuwe tijdelijk verleidelijker dan ooit. Veel schoner weliswaar dan zijn voorgangers, maar hij houdt het lang vol en schuift het probleem dat hij volgens Merkel is en blijft dus weer een stukje verder naar de toekomst door.

Voetnoot; het hoeft geen diesel te zijn. Voor plugins, EV's en auto's op aardgas als de g-trons van Audi gelden aanvullende kortingen. Bij de aanschaf van een EV geeft VW bij inlevering van je oude diesel nog een Zukunftprämie, waarmee de aanschaf van bijvoorbeeld een e-Golf tot een haast onweerstaanbare propositie wordt. Autobild berekende dat de som van alle stimuleringsbonussen een voordeel van 9380 euro oplevert – voor een Golf die in Duitsland 36.000 euro kost.

Zelfs dan zullen Duitsers gegeven hun huidige laadpaalnetwerk waarschijnlijk niet massaal happen, want de inmiddels ook daar gesubsidieerde EV-verkoop blijft er ondanks een stevige groei in absolute getallen marginaal. De kwakkelende dieselverkoop zou daarentegen best eens stevig kunnen aantrekken. Het voordeel voor diesels, bij de deelnemende fabrikanten tenminste 2000 euro, kan oplopen tot 10.000 euro voor een nieuwe, superzuinige Touareg, ahum. En dat in een land waar de autoverkoop sowieso met stevige kortingen op peil werd gehouden. Als de actie aanslaat, en in principe komen er miljoenen Duitse dieselrijders voor in aanmerking, kan hij de industrie goud kosten.

Is het beleid of wanhoop?

Het laat in elk geval zien hoe ernstig Duitsland met die diesels in de maag zit. Merkel kan roepen wat ze wil, de concerns hebben de lage CO2-uitstoot van dieselmotoren voorlopig keihard nodig om hun vlootemissiewaarden te drukken. Zonder diesel halen we de Europese CO2-doelstellingen niet, zei BMW-CEO Harald Krüger eind mei voor de zoveelste keer toen ik mocht aanschuiven bij een groepsinterview in Villa d'Este.

Dat probleem hebben zijn collega's ook. Daarom investeerde Mercedes-Benz nogmaals miljarden euro's in nieuwe diesels. De met veel tamtam aangekondigde Duitse EV-offensieven komen pas vanaf 2018 gefaseerd op gang, en de kassa's moeten wel blijven rinkelen.

Ik denk dat Duitse auto-CEO's er slecht van slapen. In een draaikolk van politieke druk en economische belangen zijn ze de regie over de toestand in de wereld kwijt. Dit lijkt op uitverkoop.