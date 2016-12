Slideshow

Organische feilbaarheid

De Jeep Wrangler brengt je bij wat autofabrikanten fout doen. Ze bestoken je met objectieve kwaliteiten: stilte en afwerking, efficiency, prestaties, innovatie. Na een week met dat legergroen gespoten, diesel zuipende retroding weet je: een auto moet het hebben van zijn subjectieve gebreken.

Die zijn bij deze talrijk. De voorbumper is een langgerekt plateau, voor een lier neem ik aan, dat je er bij het inparkeren wel even bij moet denken. De deuropening is zo klein dat ik bij me de klim omhoog in een acrobatische dubbelslag van rekken en krimpen moet opvouwen om binnen te komen. De diesel, een 2.8 liter viercilinder met 200 pk, klinkt bij vol optrekken als de hoofdact van de Zwarte Cross. Full throttle rilt het pakhuis als een natte hond. Hij rammelt een beetje. De voorruit staat kaarsrecht als bij Jeeps anno 1950. De uitstekende spatborden zijn in parkeergarages een ware uitdaging voor de met camera's rondom verwende metroseksueel.

En al zijn manco's verhogen de feestvreugde, gek hè? Staan jullie mooi te kijk met je beleving, marketeers. Dit is nou de vitale puberteit die jullie oversloegen op de handelsschool. Van teveel testauto's vergeet ik ter plekke dat ze op mijn oprit staan, maar ik keek elke dag uit naar de volgende rit met dat fossiel.

De Wrangler leeft. Zijn boerse herrie is me duizendmaal liever dan het elektronisch versterkte geblèr van een klinisch Duits turboding. Het is het toppunt van ironie dat je voor dat sadomasochistische geluk ook nog de hoofdprijs neertelt; deze Jeep kost een ton. En al heb ik het niet, ik zou hem doen. De helden die zoiets op geel kopen, en ik weet dat ze in het land van de rekenaars op de vingers van één hand gaan, verdienen allemaal een medaille.

Onthoud dit, fabrikanten. Alles wat aan deze auto niet deugt maakt hem leuker. Hij openbaart je het ware geheim van autorijden; organische feilbaarheid. En je gaat voor de bijl zoals je valt voor een geliefde met herkenbare tekorten. Heb ik toch nog een kerstboodschap. Fijne dagen, ik ga een Alfa ophalen.