Slideshow

Opruiming

Alfa Romeo en Maserati in de etalage? Met zonderlinge berusting herkauw ik het gerucht dat Fiat Chrysler twee van zijn autofiele kroonjuwelen wellicht in de verkoop gooit.

Of het klopt is van secundair belang. Ik kan een smartelijke klaagzang aanheffen over de uitverkoop van Italiaans erfgoed, de realiteit is dat het om het even is welke heren beide merken dienen, of het nu Fransen of Chinezen zouden zijn. Zoals ze er nu voor staan, zijn ze op een snel elektrificerende automarkt in stijl ten dode opgeschreven.

Kijk dan. Ze maken opwindende auto's met benzine- en dieselmotoren, en hoe. De achtcilinder Maserati's produceren het meest pornografische geluid dat voor veel geld te koop is. Als het 2007 was, zou je van de daken loftrompetteren dat Alfa helemaal terug is. Van weinig auto's heb ik recentelijk zo genoten als van die onvolmaakte maar heerlijke Giulia. Zelfs die malle Stelvio is een bron van guilty pleasures.

Maar het is 2017 en het klimaatdictaat hangt als een zwaard van Damocles boven de bestuurskamers. Concerns staan voor het blok: EV's bouwen of de boot missen en op kortere of langere termijn ten onder gaan. Maar nuchtere volumemerken voor pragmatische consumenten kunnen die stap makkelijker zetten dan Italiaanse karaktermerken die cynisch gesproken niks te kiezen hebben. Elektrische Alfa's en Maserati's zouden hun unieke verkoopargument en levensbron verliezen: hun geluid.

Zonder zijn ze nergens. Voor ruimte en afwerking kun je elders shoppen, scheuren heeft zijn langste tijd gehad, design is overal te koop. Ik zie voor me hoe je over tien jaar je eigen ontwerpschets indient bij een carrosseriebouwer die je 3D-geprinte koets in een vloek en een zucht op je autonoom rijdende platform schroeft. Crashtests, voetgangersimpactzones? Niet meer nodig. Je zult designers kunnen inhuren zoals je een architect in de arm neemt.

Sowieso staan we misschien te weinig stil bij het anonimiserende effect van de elektromotor op de automarkt. Hij is de grote gelijkmaker. Hij zal bij alle fabrikanten hetzelfde klinken, namelijk niet, en hij zal alle auto's ongeveer hetzelfde laten rijden, saai en stil. We zullen veel merken niet meer nodig hebben.

De voorspelling van Fiat/ Chrysler-baas Sergio Marchionne dat er maar een handvol autoconcerns zal overblijven zie ik uitkomen, maar om een andere reden dan hij dacht. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat hij zijn illusies heeft begraven. De man die de EV-revolutie altijd wegwuifde staat met de rug tegen de muur. En misschien denkt hij wel: snel verkopen, nu kan ik nog cashen. Zijn grote opruiming is begonnen.