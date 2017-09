Slideshow

Neuzen

Op de IAA Frankfurt zie je hoe de EV ontwerpers voor het blok zet. Het eerste grote pijnpunt wordt de grille. Die heb je niet meer nodig. Jaguar laat hem op de i-Pace voor het mooi nog even zitten, maar op de lange duur is het niet vol te houden.

Dat wordt een dingetje. De neus is het merkgezicht, de grille de grote bek die het karakter uitdrukt. Je kunt hem weghalen, maar dat geeft suffe kale plekken. Je zou hem kunnen handhaven, maar stoer doen met zo'n opgeblazen luchtrooster slaat nergens op. Daar hoort een grommende verbrandingsmotor bij.

De gevolgen van dat stijldilemma zie je nu al. BMW heeft het bij de i3 met een duo uitgerekte kunstnieren slim opgelost, maar voor de elektrische Ioniq wist Hyundai niks beters te verzinnen dan een dichte kunststofplaat in de plaats van de grille die de hybride versies wel hebben. Ziet er niet uit. Het spleetje in het front van de Tesla Model X is een zuinig brievenbusje dat zo'n grote, imposante auto iets kleinzerigs geeft; een reus met een zuigmondje. Nog erger is het blotebillenfront van de Model III, kaal en leeg; een chirurg met een mondkapje, alleen maar ogen. IAA-les één: we moeten naar een compleet andere architectuur voor Neuzen toe.

Volkswagen heeft het bij de concept I.D. Crozz effectief opgelost; een lichtstreep tussen de koplampen met het optische effect van een grille. Bij de BMW i Vision Dynamics concept zijn de nieren in reliëf gezet met een soort printstructuur binnen de lijnen – het is iets. Bij de Audi-concepts is de single frame-grafiek vertaald in grote zeshoekige vlakken met gigantisch Audi-logo. Kweenie.

Als ze met het EV-probleem in het reine zijn gekomen, wacht de designstudio's de volgende horde: autonome auto's, buiten en binnen. Zodra die met elkaar verbonden zijn kunnen ze zonder stuur, pedalen, dashboard en crashzones. Zelfs verlichting zou je theoretisch kunnen schrappen. De auto vindt zijn weg en voorbijgangers hoeft hij niet voor zijn komst te waarschuwen; die heeft hij tijdig in de gaten. De lichtbakken van de Audi Aicon concept zijn dan ook geen koplampen maar pixel-displays die als een lichtreclame in alle kleuren van de regenboog vormen en kleuren projecteren. Briljant is de 'grille' van de autonome Smart Concept, een full-colour computerscherm dat opgewekt communiceert met de buitenwereld.

Daar sta je dan als premium brand met je afgeplatte sportsturen en je geperforeerde pedalen – geen eer meer te behalen. Maar je kunt het binnen nu wel echt gezellig maken. Het meubilair van de Audi Aicon kan zo in een woontijdschrift, net als de wuft gestoffeerde zetels van de Renault Symbioz, een Franse limo voor de verre toekomst. Hij staat er als mobiele zithoek in de garage van een glazen huis dat speciaal voor de auto is ontworpen, met de grote glazen vleugeldeur wijd open en de vier luie stoelen vis-à-vis met opklaptafeltjes ertussen, harmonisch opgenomen in het woongebeuren. "Ik heb er zelfs nog even over gedacht er een schemerlamp neer te zetten", grapt Renault-designchef Laurens van den Acker tijdens een leerzaam rondetafelgesprek over de auto. Die kwam als designer, en zal afzwaaien als interieurarchitect. Dag auto!