Licht is de nieuwe duisternis

Als autojourno krijg ik zoveel trends mee dat ik er wel eens een oversla. Maar ze zijn dus in de mode, dynamische richtingaanwijzers. Bij richting aangeven ziet de medeweggebruiker een bewegende oranje led-streep als een neonrups naar de hoeken van de auto glijden. Audi kwam er voor het eerst op de R8 mee en laat nu ook de lagere diersoorten van die grootse innovatie profiteren. Ik zag dat zelfs de Q2 ermee is uitgerust. Wat een kick.

In mijn tijd, die van de dinosauriërs, had je discotheken met lichtshows. Enorme discolampen in blauw, rood en geel flitsten mee op de opzwepende ritmen van de Bee Gees, John Travolta en Tavares. Wij jongeren werden er zonder een milligram partydrugs helemaal wild van.

De auto is de nieuwe disco. Dorpelverlichting. Dynamische bochtverlichting. Led-architectuur. Sfeerverlichting. Hier en daar de eerste verlichte gordelbevestigingspunten. Het als je hartslag knipperende pulslicht in de startknop van je Jaguar. De met je rijstijl meekleurende lichtrand om de navigatieschotel in je Mini. Verlichte portiergrepen. De infantiele lichtrasters die vanuit de achteruitkijkspiegels 's nachts je merk- of modellennaam op de grond projecteren.

Vanaf nu heb je dus Audi's met en zonder rupslicht, met andere woorden: Audi's die wel en Audi's die niet meer meetellen. Want nu het er is, moet iedereen het hebben. De vraag waarom is een van de domste die je in de auto-industrie kunt stellen, tenminste als je zinvolle antwoorden verwacht. Audi heeft de argumenten vast paraat. Dynamische aanwijzers trekken meer aandacht en bevorderen de veiligheid, zoiets.

Dat zoeken we op. En ja hoor, de toelichter van het Audi Media Center laat er geen gras over groeien: ";Andere verkeersdeelnemers hebben ze ook bij slecht zicht en vanuit de ooghoek snel in de gaten – een belangrijke bijdrage aan de veiligheid."

Onzin. Alsof het licht van Audi's voorheen zo onveilig was. Mijn Passat van 1995, die heeft slecht licht. Toen was vooruitgang nog een thema.

De dynamische richtingaanwijzer trekt inderdaad de aandacht. Nog even dan, tot elke Ford en Citroën zo'n stuiptrekkende lichtstreep heeft. Nu al zijn er aftermarket-sets te koop. En het doel van die aandacht is niet veiligheid. Het doel is aandacht. Toch voorspel ik dat we dit gewoon gaan vinden. Het wachten is op de eerste autorecensie die fabrikanten op de vingers tikt voor hun statische knippers: ";Een misser is het ontbreken van dynamische richtingaanwijzers."

Licht is de nieuwe duisternis.