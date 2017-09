Slideshow

Het B-segment; de nieuwe Business Class

Niet te geloven dit. Ik kruis in alle rust langdurig 170, 180 op de Oberhausen Straight. Raad de auto. Je zou zeggen dat dat op zijn minst een Passat, een E-klasse of dikke BMW moet zijn.

Mis. Het is de nieuwe Fiesta met een eenliter driecilinder, honderd pk en een zesbakje. Ik nam hem mee naar de IAA Frankfurt en stapte na vijf uur Autobahn tintelfris uit. Dat deed mijn oude S-klasse niet veel beter. De test-Fiesta kost met alles erop en eraan een kwart van wat die Benz nieuw moest opbrengen – zonder navigatie, bluetoothconnectie, Apple Car Play en dodehoekdetectie. Heeft het Fordje allemaal wel.

Een maand eerder reed ik de nieuwe Seat Ibiza, 95 pk met vijfbak. Zelfde verhaal: stil, ruim, bomvol gadgets, prima afgewerkt, spatzuinig - voor 22 mille. Van de nieuwe Polo hoor ik dat hij in zijn klasse nieuwe maatstaven zal stellen. Ik geloof het meteen, wat wordt die auto anders dan een premium-Ibiza in VW-dracht? Reminds me: die nieuwe Citroën C3 viel ook niet tegen. De Mazda 2; fantastisch.

Het B-segment is de nieuwe business class. Quatsch, zegt u, het is het nieuwe C-segment, kijk hoe die auto's zijn gegroeid. Helemaal waar. Dan nog. Het zijn auto's die zich op alle fronten kunnen meten met veel duurdere modellen. Hun huidige prijs-kwaliteitsverhouding haalt de klassenhiërarchie hard onderuit.

Ik denk aan de gehuurde Corsa 1.2 waarmee ik 27 jaar geleden naar Zwitserland trok. Het ging maar net. De Alpen trok hij nauwelijks, niet vooruit te branden. Bergopwaarts nam ik veiligheidshalve de vluchtstrook en dat werden zweterige operaties zonder airco. Nu rijd je met zo'n auto op de linkerbaan tussen de Audi's.

Beseffen fabrikanten wat ze doen als ze voor bedragen tussen de 20- en 25.000 euro zulke volwassen auto's bouwen? Ze schieten in eigen voet. Wat ze doen is Golfs en Astra's overbodig maken. Voor iemand die voor niet teveel een goeie nieuwe auto zoekt met alles erop en eraan, is er anno 2017 geen enkele reden meer 30- of 40.000 euro uit te geven. Zelfs met opgroeiende kinderen zou ik die dikke Golf of Mondeo laten staan voor de Fiesta. Was ik Ford, Seat, VW of Citroën, dan zou ik dubbele gevoelens hebben over de gevolgen voor de markt.