De wet van de remmende voorsprong

De historicus Jan Romein formuleerde de wet van de remmende voorsprong. Die beschrijft hoe je als pionier door anderen wordt ingehaald als je te lang op je lauweren blijft rusten. In de auto-industrie gebeurt dat voortdurend. Hoe vooruitstrevend was het w

Helaas heb je je voorhoedepositie niet altijd in de hand. Soms transformeert de markt te snel. Je ziet het nu met elektrische auto's gebeuren. De kwestie is niet óf maar wanneer Tesla met de Wet te maken krijgt.

April vorig jaar beloofde Elon Musk de eerste betaalbare elektrische middenklasser, de Model 3; circa 350 kilometer actieradius voor in het thuisland 35.000 dollar, wat hier natuurlijk meer wordt. Het klonk de massa als muziek in de oren. Honderdduizenden aspirant-kopers reserveerden de auto met een aanbetaling van 1000 dollar of euro, die je van Tesla terugkrijgt als je besluit hem niet te kopen.

Het zag er toen naar uit dat de Model 3 een 'game changer' zou kunnen worden. Ruim een jaar later lijkt Musk de innovatiegolf die hij heeft uitgelokt als een boemerang retour te krijgen.

Voor relatief bescheiden bedragen koop je in Nederland nu een EV met een actieradius van 250 tot 300 kilometer, mits het niet te koud wordt: de e-Golf, de Hyundai Ioniq Electric, de BMW I3 94 Ah, de Renault Zoe Z.E. 40. Hun uithoudingsvermogen op één lading doet niet eens veel onder voor de nog papieren waarden van de Model 3. Ze zijn niet duurder en soms (Ioniq!) substantieel goedkoper. Zakelijke rijders betalen 4% bijtelling. Ze rijden uitstekend. Belangrijker: ze zijn er al wél.

Dat geldt helaas niet voor de Opel Ampera-E, met zijn actieradius bijna 400 kilometer de marathonloper onder de elektrische nieuwkomers. Musk heeft de mazzel dat Opel hem hier niet of nauwelijks kan leveren en dat het identieke zustermodel Chevrolet Volt in het vaderland niet geweldig verkoopt, al zou dat in het thuisland ook een omen voor zijn eigen handel kunnen zijn.

Bedenk verder dat de Model 3 pas mei volgend jaar in Nederland wordt verwacht. Dan ziet de wereld die Musk vorig jaar een doorbraak kon beloven er heel anders uit. De nieuwe Nissan Leaf met 40 en 60 kWh-accu's staat in de startblokken, een elektrische Hyundai Kona komt eraan, er gaan geruchten over een elektrische BMW 3-serie. Aan de bovenkant van de markt krijgen de Tesla Model S en X geduchte concurrentie van de Jaguar i-Pace. Als de Model 3 hier eindelijk te koop is, bestaat verder de kans dat consumenten hun aankoop nog even zullen uitstellen in afwachting van een beter presterend en/ of betaalbaarder model. Ik ben een groot bewonderaar van Musk, maar zijn positie wordt precair. Binnenkort hij echt een van de velen.