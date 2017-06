Slideshow

De ruigste dieselorgie

Dit maak ik nooit meer mee, daar ben ik vrij snel achter. Wie is zo gek de heksenjacht op CO2-emissies aan zijn laars te lappen met een 435 pk leverende vierliter V8 TDI en 900 newtonmeter koppel? Audi dus. En Bentley, dat het blok voor de Bentayga van het moederhuis mag lenen.

Ik reed de SQ7, de sterkste turbodiesel op de markt, Een historisch hoogte- en vrijwel zeker ook een eindpunt. Zo'n motor kan niet meer. Daarom is mijn misschien wel laatste confrontatie met de über-diesel zo'n ingrijpende ervaring. Dit wordt het afscheid van een droom. Niets rijdt fijner en verpletterender dan zo'n uit de klauw gelopen TDI.

Hoewel ik auto's met veel meer vermogen heb bestuurd, heb ik kracht nooit zo diep gevoeld. De SQ7 is gekmakend snel en zijn souplesse is verbijsterend. De zeer snelle BMW 3-serie achter me heeft op de Autobahn een hele kluif aan me. Wat Audi's sportafdeling met het onderstel heeft geflikt is niet te filmen. Rotondes zaagt de SQ7 dwars doormidden. Je kunt er bijna volgas overheen zonder dat hij omvalt. Het went ook niet; elke dag, en ik heb hem een week, is even overweldigend.

En ik was nog wel zo sceptisch. Ten eerste vind ik de huidige Q7 in tegenstelling tot zijn voorganger niet om aan te zien, ten tweede rijd je grote turbodiesels toch voornamelijk op koppel, waardoor je bij de zes- en achtcilinders nauwelijks het verschil tussen 250 of 350 pk voelt. Gaan doen ze toch wel en bij maximaal 5000 toeren is het Schluss. Verder zijn auto's met dit soort motoren doorgaans sensatietemperend loodzwaar, óók de SQ7 met zijn ruim 2400 kilo massa. Toch voel je in de Audi iedere pk.

Dat heeft pijnlijke gevolgen. Ik néém het ervan. Het halve dorp loopt uit of eist een lift. Een week lang wordt het vredige Norg van 's morgens vroeg tot 's avonds laat opgeschrikt door het elektronisch gemanipuleerde muscle car-geluid van een V8 in Dynamic Mode. Wat een heerlijk gezelschapsspel, onbeperkt gassen met een bak gierende passagiers op de achterbank. Pathetisch hoe een mens zich op kan laten fokken door de sound die in de Audi echt de slagroom op de taart is. Nep of geen nep, geluid blijft de beslissende belevingsfactor.

Dan moeten we natuurlijk maar meteen even naar Duitsland om de topsnelheid te meten. De SQ7 gaat op één oor door het lint; bij 200 draait het blok nog geen 3000 toeren. De top kan ik helaas vergeten. Op 240 zit je zo, daarna blokkeren de BMW's en gewone Audi's je dodelijke opmars op de linkerbaan. Jammer. Zo te voelen is de koek lang niet op en Audi kennende gaat hij vrij ruim over de zogenaamde grens van 250.

Met een gevoel van weemoed bracht ik die belachelijke Quasimodo terug. Dit is wat mij betreft het meest indrukwekkende motorblok ooit, de ultieme verbrandingsmotor. En nogmaals: dit komt echt nooit weer. Ik weet, Tesla's zijn sneller. Maar die zwijgen als het graf. Dit was de ruigste dieselorgie ooit.