Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Greentech DSG-7 Style (2017) Functionaliteit voorop

Skoda heeft de Octavia een update gegeven. De aanpassingen zijn vooral optisch en elektronisch.

Skoda heeft de Octavia een compleet andere neus gegeven. De koplampen zijn nu gesplitst in twee separate delen. Hierdoor doet het front van de auto sterk denken aan de vorige Mercedes E-klasse. Ook de functionaliteit van de assistentiesystemen is uitgebreid. Zo kun je de Octavia voortaan krijgen met adaptieve cruisecontrol, dodehoeksensoren, rear traffic alert en actieve botswaarschuwing met noodstopfunctie en voetgangersbescherming. Verder is er Trailer Assist voor wie een beetje hulp wil bij het achteruitrijden met een aanhanger. Als kers op de taart is er nu een multi-mediasysteem met een groter touchscreen.

Aan aandrijflijn en onderstel is weinig veranderd. De Octavia is onveranderd groot vanbinnen; zowel voor- als achterin heb je royaal plek. Daarmee stijgt de Octavia ver uit boven wat gebruikelijk is in dit segment. De kofferbak biedt 610 liter bagageruimte. Skoda biedt de Octavia 1.0 TSI aan met een handgeschakelde zesbak, maar ook met een zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling (DSG). De stationcar in deze test is voorzien van zo'n DSG. Eenmaal op gang toont die zich een brave automaat, een tikkeltje lui zelfs. Beter gaat het wanneer je de pook in S zet, dan reageert de transmissie een stuk alerter.

Het onderstel van de Octavia is duidelijk gericht op comfort. Geen moment bespeuren we hier ook maar een vleugje dynamiek. Dat neemt niet weg dat hij lekker stabiel over de weg gaat. Sturen gaat niet te zwaar, maar wel met genoeg gevoel en dat draagt bij aan een zeker en betrouwbaar rijgevoel.

Skoda biedt voor € 990 een pakket aan met verkeersbordherkenning, grootlichtassistent, rijbaanassistent, actieve rijbaanbegeleiding en dodehoeksensoren. Dat Travel-pakket is echter alleen te bestellen op de voor de leasemarkt bedoelde Ambition Business- en Style Business-uitvoeringen. Als particulier moet je zelf zorgen dat je alert blijft.

Signalement Merk Skoda Model Octavia Combi 1.0 Tsi 115pk Greentech Style Business Carrosserie 5-deurs, Stationwagon Transmissie 7 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 29.000

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 3 in lijn Cilinderinhoud 999 cc Maximaal vermogen 85 kW / 115 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 200 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.667 mm / 1.814 mm / 1.461 mm Wielbasis 2.686 mm Massa leeg 1.169 kg Laadvermogen 670 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.300 kg / 630 kg Banden 225/45R17 Prijzen Topsnelheid 200 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 10,6s (10,2s) Acceleratie 50-80 km/u in D 3,7s Acceleratie 80-120 km/u in D 8s Brandstofverbruik gemeten 7,3 l/100km

(fabrieksopgave: 4,8 l/100km) CO2-uitstoot 109 g/km