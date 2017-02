Slideshow

Skoda Kodiaq 1.4 TSI Greentech ACT Style (2017) Groots in alle opzichten

Skoda had nog geen echte SUV, want de Yeti mocht nauwelijks de naam cross-over dragen. Maar met de Kodiaq knalt het merk nu het midi-segment binnen met een kolos van een auto.

Skoda meldt zich in de SUV-arena met de Kondiaq, een auto die meteen ook de grootste in zijn segment is. De auto mag dan familie zijn van de Volkswagen Tiguan en de Seat Ateca, maar hij is vele malen groter, iets wat zowel op de achterbank als in de kofferbak merkbaar is. Op de achterbank, die verschuifbaar is, heb je heel erg veel beenruimte. Op de aanwezige derde zitrij is het dan evenwel wat krap. De 1.4 TSI mag dan een kleine motor zijn, hij levert wel 150 pk. Dankzij de zeer soepel schakelende DSG-automaat is het een fijne aandrijflijn. De motor is supersoepel en verdeelt zijn forse koppel merkbaar goed. Wel grijpt de koppeling wat vervelend aan als je het start-stop systeem gebruikt. De noodzaak van een grotere motor met meer vermogen is in Nederland evenwel niet aanwezig, deze 1.4 TSI is het blok dat je moet hebben.

Het interieur is zeer mooi, zeker in de geteste Style-uitvoering. Het is de meeste luxe uitgevoerde Skoda die we in tijden hebben gezien. De ergonomie is bovendien prima in orde. De zit is relatief hoog, het is een echte SUV. Het comfortabele rijgedrag past daarbij, net als de comfortabele afstemming van de aandrijflijn. Ben je op zoek naar dynamiek, dan ben je duidelijk aan het verkeerde adres. Gelukkig wordt de Kodiaq nooit overdreven soft of week. De grootste stap van de Kodiaq is echter dat de auto niet zo budget aanvoelt zoals vroeger bij Skoda wel eens het geval was. Als je een Volkswagen Tiguan overweegt en een beetje ruimte wel lekker vindt, is de Kodiaq absoluut een goede optie. Skoda klimt inmiddels zo hard dat Volkswagen zich moet gaan afvragen of het merk af en toe niet iets te dichtbij komt. Bij een auto als de Rapid was daar geen sprake van, maar de nieuwe SUV is een nieuwe stap voor de Tsjechen

Signalement Merk Skoda Model Kodiaq 1.4 Tsi Greentech Act Style Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 36.805

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.395 cc Maximaal vermogen 110 kW / 150 pk bij 5.000 tpm Maximaal koppel 250 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.697 mm / 1.882 mm / 1.655 mm Wielbasis 2.791 mm Massa leeg 1.471 kg Laadvermogen 650 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.800 kg / 750 kg Banden 225/50R18 Prijzen Topsnelheid 198 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 10,1s (9,6s) Acceleratie 50-80 km/u in D 3,3s Acceleratie 80-120 km/u in D 7,6s Brandstofverbruik gemeten 8 l/100km

(fabrieksopgave: 6,3 l/100km) CO2-uitstoot 143 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren Skoda’s eerste echte SUV is een schot in de roos. Extreem ruim, zeer comfortabel met een fijne aandrijflijn. Het overwegen waard in plaats van een Volkswagen Tiguan.