Seat Ibiza 1.0 TSI FR Business Intense (2017) Lichtjaren vooruit

Seat lanceerde begin dit jaar een nieuwe Ibiza, een belangrijke auto voor het merk. Wij voelden hem aan de tand.

De vorige Seat Ibiza kreeg niet overal de handen op elkaar. Veel van de techniek was al wat ouder en omdat de Spanjaard niet te veel in het vaarwater van de Volkswagen Polo mocht komen, had de Ibiza de zweem van een budgetmerk.

Dat is voorbij. Sterker nog, de nieuwe Seat Ibiza is de eerste auto binnen het Volkswagen-concern die gebruik mag maken van het MQB A0-platform. In het kort: daarmee schiet de Ibiza meteen lichtjaren vooruit om één van de meest uitontwikkelde B-segmenters van het moment te worden. De vorige Ibiza deed een krampachtige poging om sportief te zijn, maar de nieuwe Ibiza rijdt gewoon steengoed. Daar komt bij dat de Seat op de snelweg veel rust biedt. Voor wie meer waarde hecht aan comfort, zijn er de versies zonder sportonderstel. Een korte ervaring daarmee leert dat er dan iets meer rol in de koets komt, terwijl het algehele weggedrag nog altijd keurig is.

De 1.0 TSI-driecilinder is nieuw voor de Seat en maakt een positieve eerste indruk. Met 115 pk en 200 Nm zijn de prestaties dik in orde, hoewel vooral de verfijning van de krachtbron opvalt. Trillingen en vibraties worden door de ophangrubbers goed gefilterd en nare bijklanken zijn hem ook vreemd. Net als bij de Fiesta is de Seat-motor gekoppeld aan een erg prettige, handgeschakelde zesversnellingsbak. Die laat zich erg makkelijk bedienen. Het past allemaal goed in het totaalplaatje van de Ibiza-rijbeleving: wat serieuzer, maar wel steengoed. Die lijn wordt binnenin doorgezet met een interieur dat weliswaar niet sprankelt, maar in alle meetbare opzichten goed scoort. Zitpositie, bedieningsgemak en vooral ruimteaanbod ontstijgen de middenmoot met gemak. Op de achterbank kan een volwassene van gemiddeld formaat goed zitten en de achterbak slikt de meeste bagage.

De Ibiza FR Business Intense kost met deze motor vanaf € 21.100 en dan beschikt de auto onder meer over parkeersensoren rondom, navigatie, 17-inch lichtmetaal, regen- en lichtsensoren en automatische airco.

Signalement Merk Seat Model Ibiza 1.0 Tsi 115pk Fr Business Intense Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 20.360

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 3 in lijn Cilinderinhoud 999 cc Maximaal vermogen 85 kW / 115 pk bij 5.000 tpm Maximaal koppel 200 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.059 mm / 1.780 mm / 1.429 mm Wielbasis 2.564 mm Massa leeg 1.040 kg Laadvermogen 620 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.100 kg / 570 kg Banden 185/65R15 Prijzen Topsnelheid 195 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 9,5s (9,3s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 4,1s / 6,9s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 8,5s / 11,3s Brandstofverbruik gemeten 6,3 l/100km

(fabrieksopgave: 4,7 l/100km) CO2-uitstoot 108 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren Een buitengewoon volwassen auto die op veel gebieden de grenzen van het segment een stukje heeft verlengd.