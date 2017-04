Slideshow

Renault Scénic TCe Bose 130 pk € 31.790 (2017) Grote schoenen om te vullen

De nieuwe Renault Scénic staat standaard op 20-inchwielen. Daarmee is meteen duidelijk dat de Fransen die auto in de markt willen zetten als een blits geheel. We gaan kijken of er ook wat gebruiksgemak overblijft.

De MPV is over zijn hoogtepunt heen. Het publiek wil steeds stoerdere auto's, dus een merk als Renault moet dan zijn MPV's aanpassen. Na de Espace heeft nu de Scénic een nieuwe look gekregen. De auto lijkt meer een concept-car dan een productiemodel. Hij staat hoog op zijn poten, heeft relatief smalle ramen en de gigantische 20-inch wielen zijn geen extra optie, nee, de Scénic wordt standaard met dit formaat geleverd!

De Renault heeft een 1.2 TCe-motor aan boord, die we inmiddels goed kennen uit de Mégane. Het is een uitstekende motor, met veel trekkracht. Hij is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Nu blinkt deze niet uit in zijn soort, maar hij bevalt stukken beter dan de automaat met dubbele koppeling die Renault gebruikt.

De beenruimte voor in de Scénic valt wat tegen. De zitting is erg kort én laag, zodat je knieën snel in een hoek komen. Dat is de prijs die je betaalt voor een verhoogde bodem. Daardoor is de hoofdruimte achterin ook merkbaar minder. De cockpit van de Renault oogt futuristisch. De tellers voor je neus zijn instelbaar naar sfeer en het rechtopstaande multimediascherm oogt modern. Helaas is de bediening omslachtig.

Gaan we rijden, dan merk je dat Renault zich heeft toegelegd op het Franse comfort waarmee het merk groot is geworden. De Scénic zweeft over het asfalt en enige vorm van contact met de weg via het stuur kun je wel vergeten. Je merkt dat de Fransen flink hebben gesleuteld om het effect van de gigantische wielen te verhelpen. Je hoort af en toe hoe de wielophanging hiermee bezig is. De uitstraling van de auto was voor Renault merkbaar heel belangrijk, maar dit alles komt duidelijk niet zonder een prijs.

Signalement Merk Renault Model Scénic Tce 130 Bose Carrosserie 5-deurs, MPV Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 32.120

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.198 cc Maximaal vermogen 96 kW / 130 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 205 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.406 mm / 1.866 mm / 1.653 mm Wielbasis 2.734 mm Massa leeg 1.405 kg Laadvermogen 616 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.850 kg / 750 kg Banden 195/55R20 Prijzen Topsnelheid 195 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 10s (11,4s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 4,8s / 6,3s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 9,2s / 11,2s Brandstofverbruik gemeten 7,7 l/100km

(fabrieksopgave: 5,8 l/100km) CO2-uitstoot 129 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren Bij de nieuwe Scénic gaat vorm boven functie, maar niet alles is goed uitgewerkt.