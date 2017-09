Slideshow

Renault Koleos dCi 130 Intens (2017) Renault Revanche

De eerste generatie Renault Koleos verkocht in Nederland slechts 1.300 stuks. Is zijn opvolger wel in staat om hoge ogen te gooien?

De vorige Renault Koleos had zijn uiterlijk niet mee en legde het af tegen de concurrentie. De nieuwe generatie is gebaseerd op de Nissan X-Trail, maar heeft wel een Renault-gezicht. Het is een forse, sierlijke vijfzitter, alleen verkrijgbaar met diesels. De 130 pk is er niet als automaat; daarvoor ben je aangewezen op de 175 pk, die meer dan tien mille duurder is. Maar de 1,6-liter diesel presteert ruim voldoende en is een soepele, stille motor met een laag brandstofverbruik. Wie een beetje zijn best doet, perst misschien wel duizend kilometer uit een volle tank.

Kijken we naar het onderstel en het bochtengedrag, dan kan de Koleos zich prima meten met andere SUV's. De vering is iets te straf, daar staat tegenover dat de koets niet noemenswaardig overhelt in bochten. Opvallend is de rust: er dringt weinig geluid binnen. De Koleos beschikt over fijne stoelen en op de achterbank zit je erg goed en is er voldoende hoofd- en beenruimte. Als je even de tijd neemt om wegwijs te worden in alle menu's van het infotainmentsysteem, bedien je het na verloop van tijd bijna op de automatische piloot. Wat materialen en afwerking betreft is alles goed verzorgd en rustig qua design.

De Koleos gaat ook als basisversie goed aangekleed de deur uit. Indien nodig remt hij zelfstandig, hij heeft dodehoekwaarschuwing en ledkoplampen, leest verkeersborden en piept als je de rijstrook verlaat. Het multimediasysteem is standaard, net als de 18-inchwielen. Een optiepakket bevat onder meer een elektrisch te openen achterklep en automatisch inparkeren, een Bose-geluidssysteem en leren bekleding. Alles bij elkaar blijft hij ver onder de vijftig mille, een nette prijs voor een auto die bijna zo groot is als de BMW X3.

Signalement Merk Renault Model Koleos Dci 130 Intens Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 41.800

Specificaties Brandstof Diesel Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.600 cc Maximaal vermogen 96 kW / 130 pk bij 4.000 tpm Maximaal koppel 320 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.672 mm / 1.843 mm / 1.678 mm Wielbasis 2.705 mm Massa leeg 1.562 kg Laadvermogen 591 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.000 kg / 750 kg Banden 225/60R18 Prijzen Topsnelheid 185 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 11,9s (11,4s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 3,7s / 5,6s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 8,3s / 11s Brandstofverbruik gemeten 6,7 l/100km

(fabrieksopgave: 4,9 l/100km) CO2-uitstoot 128 g/km