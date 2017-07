Slideshow

Peugeot 5008 Allure 1.2 PureTech (2017) Multifunctionele zevenzitter

Nog niet eens zo heel lang geleden was je voor een zevenzitter min of meer aangewezen op een praktische, maar niet altijd even vlot ogende MPV. Peugeot brengt daar verandering in met de nieuwe 5008 SUV. Die is elf centimeter langer dan zijn voorganger en ongeveer net zoveel hoger en breder. En bijna 100 kg lichter. Het is een verlengde versie van de sportiever ogende 3008.

Biedt hij ook echt zeven zitplaatsen? Ja, met dien verstande dat je op de achterste twee stoeltjes als persoon van meer dan 1,70 meter weinig te zoeken hebt. De been- en hoofdruimte is dan niet toereikend en je zit met opgetrokken benen doordat de afstand tussen het zitgedeelte en de vloer heel gering is. Je moet sowieso de middelste rij een stukje naar voren schuiven om op rij drie te kunnen zitten. Gebruik je de twee extra zitjes niet, dan heeft de 5008 een enorme kofferbak.

De 5008 heeft een langere wielbasis dan de 3008 en dat is merkbaar. Hij biedt iets meer rijcomfort en doet over de hele linie evenwichtiger aan. Dat maakt hem tot een prettige reisauto. De besturing is daarentegen juist erg direct. Iets té, eigenlijk. Samen met het vierkante stuurwiel (boven- en onderzijde zijn afgeplat) vergt het enige gewenning om het stuur precies ver genoeg te draaien in bochten of bij inhaalmanoeuvres.

Voor de aandrijving zorgt de 130 pk sterke driecilinder met turbo. In combinatie met het niet al te hoge gewicht van de 5008 kun je hier prima mee uit de voeten. Ook onder de tweeduizend toeren is er een redelijk goede gasrespons, zij het dat je altijd merkt dat de turbo eventjes op gang moet komen. Maar blaast hij eenmaal mee, dan kom je goed vooruit. Het schakelen zou met kortere slagen mogen. Op de koppeling valt niets aan te merken; die laat zich goed doseren. Toch zouden wij voor de versie met automaat kiezen.

Signalement Merk Peugeot Model 5008 Allure 1.2 Puretech 130 Carrosserie 5-deurs, MPV Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 35.400