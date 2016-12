Slideshow

Peugeot 3008 PureTech 130 (2016) Een echte SUV

Peugeot bestormt het SUV-segment met twee nieuwe modellen. Deze 3008 en de grotere 5008, terwijl het eerder dit jaar ook de 2008 al wat meer SUV-looks bezorgde.

De Peugeot 3008 is duidelijk een echte SUV: hoekige lijnen en een dosis agressiviteit zonder mensen daarmee voor het hoofd te stoten. Peugeot heeft een nieuwe interieurstijl ontwikkeld, waarvan de 3008 als eerste profiteert. Zo beschikt deze auto over een digitaal instrumentarium waarin je zelf kunt bepalen wat afleesbaar is. De projecties kunnen variëren van 'klassieke' meters tot heel veel navigatie-info. Het centrale display is aangevuld met enkele fysieke knoppen en dat is een vooruitgang ten opzichte van het scherm in de 308. Wat we al langer kennen, is het kleine stuurwiel. Dat vraagt altijd wat gewenning; je gaat er in eerste instantie wat rafelig van rijden. Deze GT-Line is mooi uitgevoerd, de bekleding van de stoelen vind je ook terug op het dashboard. Zo ontstaat er een sfeervolle werkplek. Aan boord bevindt zich ook een parfumeur met keuze uit verschillende geuren. Voor personen van rond de 1,80 meter is er meer dan voldoende been- en hoofdruimte.

De Peugeot wordt aangedreven door een driecilindermotor. Aan de loop merk je dat amper. Bij stationair draaien voel je een lichte vibratie in de auto, maar zodra de 3008 op gang komt, is de aandrijflijn in zijn element. Een forse duw in de rug, zonder dat je hoort dat er een driepitter aan het werk is. Het effect van de Sport-knop voel je amper. De auto hangt wat gretiger aan het gas.

Door de prestaties, maar ook door de comfortabele vering die voor wat beweging zorgt, voelt de 3008 licht aan. Wel is de demping aan de stevige kant, wat ook fijn is, want zo wordt de beweging snel uit de auto gehaald. Als basismotorisering overtuigt de 1.2 PureTech. Het op één na hoogste uitrustingsniveau GT Line laat al net zo weinig te wensen over. De auto staat op 18-inchwielen, en bij deze aankleding horen ook de ledlampen voor.

Het uitgebreide veiligheidspakket biedt dodehoeksensoren, een noodstop­systeem om het risico op botsingen te voorkomen, een rijstrookbewakingssysteem en een functie waarmee de auto aan de rijstijl afleest of de bestuurder oververmoeid is.

Signalement Merk Peugeot Model 3008 Première 1.2 Puretech 130 Carrosserie 5-deurs, MPV Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2016 Prijs € 33.270