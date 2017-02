Slideshow

Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation automaat (2017) Mokkamorfose

Opel markeert al hun huidige en toekomstige cross-overmodellen met de toegevoegde letter X. De eerste in die reeks is de opgefriste Opel Mokka, die door het nieuwe naambeleid als Opel Mokka X is verschenen. We rijden hem met de 1,4-liter turbomotor en automatische transmissie.

De Mokka X krijgt binnenkort gezelschap van de Crossland X, de opvolger van de Meriva, en later dit jaar van de Grandland X, die we waarschijnlijk als opvolger van de Zafira mogen beschouwen. Mokka klinkt in dit verband vertrouwd – Opel voert die modellen al sinds 2012. Bij de recente facelift kreeg hij een nieuwe neus, die hem in lijn brengt met andere Opels. Vanbinnen maken de vele knoppen plaats voor het prettige Intellilink-systeem. Op motorisch gebied is de nieuwe 1,4-liter turbomotor met 152 pk verkrijgbaar, zij het alleen met 4WD en automaat. Onze voorwielaangedreven testauto heeft nog de oude 1,4-liter turbomotor, die alsnog 140 pk levert. De zestrapsautomaat heeft een koppelomvormer in plaats van de veel toegepaste dubbele koppeling. De aandrijflijn mag dan verouderd zijn, de motor heeft nog altijd voldoende vermogen voor deze auto. Het verbruik valt niet mee: 1 op 12,8. De automaat voldoet prima, zolang je rustig aan doet, maar reken niet op snelle schakelacties. De wegligging is uitstekend; de Mokka X ligt als een plank op de weg. Van overhellen is geen sprake, in welk type bocht dan ook, met dank aan de stevige vering en demping. Het comfort lijdt hier wel onder. We zijn niet vies van een fijn potje sturen, zeker niet als de besturing zo is als we van Opel gewend zijn (prettig licht en direct, met veel gevoel), maar deze kleine SUV is bij drempels of andere grote oneffenheden in het wegdek een crime voor de inzittenden, helemaal op de achterbank. In dit type auto wil je juist iets meer comfort en rust. Het ruimte-aanbod is voldoende voor het formaat auto; achterin is de beenruimte maar net voldoende. De afwerking is dik voor elkaar; de standaarduitrusting eveneens, maar daarvoor moet wel flink betaald worden.

Signalement Merk Opel Model Mokka X 1.4 Turbo Innovation 4x4 Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Automaat Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2017 Prijs € 36.845

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.399 cc Maximaal vermogen 114 kW / 152 pk bij 5.600 tpm Maximaal koppel 240 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.275 mm / 1.781 mm / 1.658 mm Wielbasis 2.555 mm Massa leeg 1.325 kg Laadvermogen 529 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 500 kg Banden 215/60R17 Prijzen Topsnelheid 193 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 11s (9,7s) Acceleratie 50-80 km/u in D 3,9s Acceleratie 80-120 km/u in D 7,5s Brandstofverbruik gemeten 7,8 l/100km

(fabrieksopgave: 6,5 l/100km) CO2-uitstoot 148 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren De Mokka X rijdt prettig, maar de erg stugge demping past niet bij het relaxte karakter van de auto. De prestaties zijn goed, maar je merkt wel dat motor en transmissie van een eerdere generatie zijn.