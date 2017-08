Slideshow

Opel Insignia GrandSport 1.5 Turbo Business Executive (2017) Groter dan ooit

Opel heeft de Insignia in zijn geheel naar een beduidend hoger plan getild. De auto is gegroeid, zowel qua formaat als qua karakter.

De nieuwe Insignia is een stuk forser dan zijn voorganger. Toen in 2008 de eerste Insignia uitkwam, verving die niet alleen de Vectra, maar ook de grotere Signum. Daarmee hielden de echt grote Opels op te bestaan.

Deze tweede generatie Insignia is nu 4,90 meter lang, met een wielbasis die er 92 mm op is vooruitgegaan. Een lel van een auto dus, die Opel zelfs het 'beste alternatief' voor premium noemt. Om met de motor te beginnen: de 1.5 is een forse stap vooruit ten opzichte van de 1.4 die hij opvolgt. Die motor was lui en had een irritant korte powerband. De nieuwe motor doet het op die aspecten veel beter. Hij heeft bovenin een fijne reserve en levert al vroeg genoeg zijn koppel om soepel met het verkeer te kunnen meekomen.

De cockpit is netjes, waarbij Opel heeft geprobeerd de knoppenzee van zijn voorganger wat terug te dringen. Het multimediasysteem zit prettig onder handbereik en werkt uitstekend, al zou het soms een tikje sneller mogen reageren. De anatomisch gevormde stoelen zijn een extra en zitten erg aangenaam, hoewel een lang redactielid met de stoelverlenger in de knel kwam. Goed uitproberen bij de dealer, dus! De beenruimte op de achterbank is dankzij de gegroeide wielbasis meer dan uitstekend.

De huidige auto is tot 170 kilo lichter dan de vorige, en dat verschil is te merken! Het onderstel is verder verbeterd en de Opel is een zeer fijne rijdersauto geworden. De dynamiek betekent zeker niet dat de Insignia een harde auto is geworden. Zou je echter ook veel comfort wensen, neem dan de dynamische dempers (onze testauto had ze niet); die voegen meer toe op comfortgebied dan op dynamisch vlak.

Signalement Merk Opel Model Insignia Grand Sport 1.5 Turbo 140pk Business Executive Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 34.050

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.490 cc Maximaal vermogen 104 kW / 140 pk bij 5.600 tpm Maximaal koppel 250 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.897 mm / 1.863 mm / 1.455 mm Wielbasis 2.829 mm Massa leeg 1.341 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.405 kg / 700 kg Banden 225/55R17 Prijzen Topsnelheid 210 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 9,5s (9,9s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 4s / 5,3s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 7,6s / 9,7s Brandstofverbruik gemeten 7,7 l/100km

(fabrieksopgave: 5,9 l/100km) CO2-uitstoot 133 g/km