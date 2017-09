Slideshow

Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation (2017) Ruimte en comfort

De eerste PSA-coproductie die Opel in de showroom zet, is een compacte cross-over en heeft dus alles in huis om een succes te worden.

De Crossland X deelt zijn genenpakket met de Peugeot 2008 maar heeft echt een heel eigen uiterlijk, dat ook meteen herkenbaar is als Opel. Ook in het interieur heeft Opel zijn eigen merkwaarden goed weten te behouden. Het dashboard is strak en zakelijk. De ergonomie is dik in orde: alle bedieningsorganen zitten waar je ze verwacht. Dankzij hun eenvoud zijn de klokken goed afleesbaar, het infotainmentscherm is mooi in het dashboard weggewerkt.

Op de achterbank laat de Crossland X zich van zijn sterkste kant zien. De beenruimte is daar verrassend royaal en ook de hoofdruimte is ruim voldoende voor een volwassene. Ook helemaal achterin is de Crossland X verrassend ruim, de bagageruimte meet 410 liter. Maar als je het Innovation+-pakket bestelt, is de bank in twee ongelijke delen naar voren te schuiven, waardoor je beenruimte aan de kofferruimte overdraagt.

Onze Crossland X heeft een driecilinder turbomotor. Hier plukt Opel de eerste vruchten van de fusie met PSA, want de 1.2 Turbo komt uit die stal en is een erg prettige machine. De driecilinderroffel is hoorbaar, maar goed genoeg gedempt om niet te irriteren en de prestaties zouden een grotere vierpitter niet misstaan. De versnellingsbak is ook Peugeot en schakelt minder strak en precies dan we van veel Opels gewend zijn. De Crossland X neigt voornamelijk naar comfort. In dit segment zijn interieurruimte en dagelijks gebruik van doorslaggevend belang en met name op die gebieden scoort de Crossland X juist heel goed.

Signalement Merk Opel Model Crossland X 1.2 Turbo 110pk Innovation Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 5 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 24.804

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 3 in lijn Cilinderinhoud 1.199 cc Maximaal vermogen 81 kW / 110 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 205 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.212 mm / 1.825 mm / 1.605 mm Wielbasis 2.604 mm Massa leeg 1.145 kg Laadvermogen 625 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 840 kg / 600 kg Banden 195/60R16 Prijzen Topsnelheid 188 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 11,5s (10,6s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 3,4s / 3,9s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 4,8s / 9,4s Brandstofverbruik gemeten 7,5 l/100km

(fabrieksopgave: 4,8 l/100km) CO2-uitstoot 109 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren De Opel Crossland X biedt vooral veel ruimte, en dat is bij dit soort auto’s een belangrijke eigenschap. De vormgeving is zowel binnen als buiten niet echt spannend, maar met name het interieur voelt kwalitatief goed aan.