Opel Ampera-e (2017) De actieradiusangst bezworen?

Stukje bij beetje komt de actieradius van de elektrische auto op een acceptabel niveau. Opel deelt met de Ampera-e in de middenklasse een serieuze tik uit.

De nieuwe Opel Ampera-e is in de officiële meetcyclus met zijn 60 kWh-accupakket op papier goed voor maar liefst 520 kilometer. Daarmee begint de EV zo langzamerhand de vrijheid te bieden die we gewend zijn van conventionele auto's. De afwijkende carrosserievorm heeft direct invloed op het interieur. Je zit hoger omdat je op het accupakket zit. Daardoor valt de hoofdruimte achterin wat tegen. In eerste instantie oogt de Opel vanbinnen gelikt, bij nadere beschouwing laat het toch een minder verfijnde indruk achter. Het centrale multimediascherm is groot en goed af te lezen. Navigatie ontbreekt echter, hiervoor ben je via Apple CarPlay aangewezen op je telefoon.

De Opel is behoorlijk snel en is ook in staat om energie te recupereren als je het stroompedaal loslaat. Als je de pook in L zet, heb je het rempedaal praktisch niet meer nodig. Sterker nog, bij heftig afremmen op de motor springen de remlichten aan. We noteren een testverbruik van 17,6 kWh per 100 kilometer. Door de grote accucapaciteit haal je bij dat verbruik een actieradius van 341 kilometer. Met iets meer zelfbeheersing moet je dicht in de buurt van de 400 kilometer kunnen komen. Door de zware accu's weegt de Ampera-e maar liefst 1.611 kg. Het lukt het onderstel niet altijd even goed dat gewicht te verbloemen en dat uit zich in stoterig gedrag. Beter is het gesteld met zijn bochtgedrag, dankzij een veel gevoel biedende besturing gaat de auto lekker stabiel de hoek om.

Signalement Merk Opel Model Ampera-E 60kwh Launch Executive Carrosserie 5-deurs, MPV Transmissie 1 versnellingen, Automaat Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 44.000

Specificaties Maximaal vermogen 150 kW / 204 pk Lengte / breedte / hoogte 4.164 mm / 1.765 mm / 1.594 mm Wielbasis 2.600 mm Massa leeg 1.611 kg Laadvermogen 445 kg Banden 215/50R17 Prijzen Topsnelheid 150 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 7,4s (7,3s) Acceleratie 50-80 km/u in D 2,1s Acceleratie 80-120 km/u in D 4,5s