Mercedes-Benz E200 Estate 194 pk (2016) Estatisch verantwoord

Veel mensen kiezen vandaag de dag voor SUV’s, maar er is nog altijd een trouwe klantenschare die zich liever per stationwagon verplaatst. Voor hen heeft Mercedes de nieuwe E-klasse Estate, die praktisch gebruiksgemak koppelt aan een elegant lijnenspel.

Mercedes-Benz heeft een naam hoog te houden als het gaat om grote stationwagons. Sinds kort is er een nieuwe E-klasse Estate, die in deze test aan de start verschijnt met de minst krachtige benzinemotor die leverbaar is: een tweeliter met 184 pk. De Mercedes-motor maakt een goedmoedige indruk, bepaald niet gezapig of ingedut. Hij gedijt goed in het lagere toerengebied. Geen moment hebben we het gevoel iets tekort te komen. De negentrapsautomaat in de E-klasse doet zijn werk bovendien ongemerkt. Zijdezacht gaat het van versnelling naar versnelling. De negende versnelling komt pas op de snelweg in actie, vanaf zo'n 110 km/h. Daaronder zijn de overige acht meer dan toereikend. De E-klasse heeft een soepel afgesteld onderstel. Net als aan de rest van de auto merk je dat alles erop gericht is om de inzittenden zo comfortabel mogelijk van A naar B te brengen. Geen moment krijgen we in de E-klasse de aandrang om eens lekker sportief te rijden. Duik je echter toch met hoge snelheid een bocht in, dan laat hij je niet aan je lot over. De grens tussen rijden en glijden ligt bij deze achterwielaandrijver ver genoeg om je voor onaangename verrassingen te behoeden. Een belangrijk punt is bij een stationwagon uiteraard de ruimte en die is in de E-klasse riant te noemen, zowel op de achterbank als in de achterbak. Hoewel de derde zijruit een coupéachtige vorm heeft, loopt de daklijn ver door naar achteren. Dat zorgt niet alleen voor veel hoofdruimte voor de achterpassagiers, maar ook voor een grote bagageruimte met een inhoud van 640 liter

Signalement Merk Mercedes-Benz Model E 200 Estate Carrosserie 5-deurs, Stationwagon Transmissie 9 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Achter Testjaar 2016 Prijs € 55.841

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.991 cc Maximaal vermogen 135 kW / 184 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 300 Nm bij 1.200 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.933 mm / 1.852 mm / 1.475 mm Wielbasis 2.939 mm Massa leeg 1.605 kg Laadvermogen 770 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.100 kg / 750 kg Banden 225/55R17 Prijzen Topsnelheid 231 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 8,5s (8,1s) Acceleratie 50-80 km/u in D 3s Acceleratie 80-120 km/u in D 6,6s Brandstofverbruik gemeten 9,9 l/100km

(fabrieksopgave: 6,2 l/100km) CO2-uitstoot 138 g/km