Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 (2017) Mazda trekt stijgende lijn door

Hoewel de CX-5 pas vijf jaar op de markt is, presenteert Mazda een opgewaardeerde versie van z’n middenklasse-SUV. Is dat voldoende om te blijven scoren in een segment waar de lat steeds hoger ligt?

Op het gebied van motoren, design, rijgedrag en uitstraling heeft Mazda zijn eigen aanpak. De eerste generatie van de CX-5 werd er een regelrechte hit mee. Inmiddels leunt een kwart van de Mazda-verkopen op dit model, dus de nieuwe versie heeft een zware taak. Het koetswerk is qua vormgeving en materialen nieuw, maar onderstel en platform komen van de vorige CX-5, al gebruikte Mazda stijvere staalsoorten en andere schokdempers. We rijden met de motorische 'instapper'. Geen kneus, want deze benzinemotor is een tweeliter met 165 pk en 210 Nm. Normaal gesproken geeft doortrekken in de versnellingen een kittig en speels karakter aan een Mazda, maar in de testauto verstoort de automaat dit. De zestrapstransmissie met koppelomvormer reageert regelmatig te traag op gas geven, terwijl hij op andere momenten een versnelling juist irritant lang vasthoudt. Gelukkig maakt Mazda fabelachtige handbakken.

Het onderstel is stiller en comfortabeler dan van zijn voorganger, maar de CX-5 stuurt nog steeds dynamisch, terwijl hij evenwichtig reageert op input en zich nauwkeurig laat plaatsen. Maar zodra je pusht, rolt de CX-5 om zijn lengteas, terwijl er bij hogere snelheden soms onrust komt in het onderstel. bijvoorbeeld als je op snelwegtempo een bocht rondt en over een dwarsrichel rijdt.

Voor de leaserijder is er de SkyLease GT. In feite is dit een TS+ met standaard onder meer dodehoekdetectie, een waarschuwingssysteem voor achterlangs kruisend verkeer, stoel- en stuurwielverwarming, DAB+ en parkeersensoren rondom. Daarbovenop komen aantrekkelijke opties uit de GT-M, zoals leren bekleding, sleutelloos starten, elektrisch verstelbare voorstoelen, een geïntegreerd navigatiesysteem en Bose-speakers. Dat alles (met automaat) voor zo'n €37.835. Voor de particulier adviseren wij de TS+, want de GT-M kost zomaar €46.490.

Signalement Merk Mazda Model Cx-5 Skyactiv-G 165 Skylease+ Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 34.550

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.998 cc Maximaal vermogen 121 kW / 165 pk bij 6.000 tpm Maximaal koppel 210 Nm bij 4.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.550 mm / 1.840 mm / 1.675 mm Wielbasis 2.700 mm Massa leeg 1.365 kg Laadvermogen 665 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.000 kg / 730 kg Banden 225/65R17 Prijzen Topsnelheid 192 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 10,3s (9,9s) Acceleratie 50-80 km/u in D 3,4s Acceleratie 80-120 km/u in D 6,9s Brandstofverbruik gemeten 7,9 l/100km

(fabrieksopgave: 6,5 l/100km) CO2-uitstoot 152 g/km