Slideshow

Mazda 6 Sportbreak SkyActiv-D 175 (2017) Lonken naar de luxemerken

Mazda bouwt auto’s die tussen de modale modellen en het premiumaanbod in vallen. Nu de bijtelling niet meer uitmaakt, lijkt de 6 Sportbreak opeens aantrekkelijker dan ooit.

Een merk als Mazda schurkt met zijn bouwkwaliteit, technologie en rijeigenschappen tegen de premiummerken aan. Neem de 6 Sportbreak met de 175 pk dieselmotor en automaat voor € 49.090. Dat lijkt veel, maar dat komt vooral doordat de 6 alleen wordt geleverd als GT-M en die heeft bijna alles wat mogelijk is standaard. Alle actieve veiligheidssystemen, 19-inch lichtmetaal, stoelen voorzien van verwarming, leren bekleding en elektrische bediening, zelfs het elektrisch bedienbare schuif-/kanteldak zit er standaard op. Het enige wat je nog zou kunnen wensen is metallic lak. Bij de recente technische update heeft Mazda een nieuwe vinding doorgevoerd: G Vectoring Control. Dit systeem zorgt er in bochten voor dat het motorvermogen iets wordt geknepen, waardoor er meer druk op de voorbanden komt en de auto gemakkelijker de bocht om gaat. Bij het uitkomen van de bocht verhoogt de software het vermogen juist iets, voor meer stabiliteit. De ingrepen zijn zo klein dat je er als bestuurder niets van merkt, behalve dat de 6 voor zo'n relatief forse stationwagon verrassend makkelijk de hoek om gaat. Als het om verbruik gaat, komt de Mazda niet verder dan 1 op 16,0. Dat komt deels doordat de automaat niet de modernste is. Hij schakelt prettig soepel, maar doet het met zes versnellingen. Met een lengte van 4,80 meter behoort de Sportbreak tot de grotere auto's in zijn segment. Daarvan profiteert de beenruimte voor de achterste passagiers natuurlijk ook. Met een volwassene van gemiddelde lengte achter het stuur, blijft er ruimte genoeg over om volwassenen ook op de achterbank comfortabel te vervoeren. Helemaal voorin is de 6 typerend voor het Mazda van nu. Enigszins sober, maar de gebruikte materialen zijn van goede kwaliteit, de vormgeving doet smaakvol aan en de bouwkwaliteit lijkt bovengemiddeld goed. Wel typerend voor een Japanse auto is dat de zittingen van de stoelen wat aan de korte kant zijn.

Signalement Merk Mazda Model 6 Sportbreak Skyactiv-D 2.2 175 Gt-M Carrosserie 5-deurs, Stationwagon Transmissie 6 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 48.150

Specificaties Brandstof Diesel Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 2.191 cc Maximaal vermogen 129 kW / 175 pk bij 4.500 tpm Maximaal koppel 420 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.800 mm / 1.840 mm / 1.480 mm Wielbasis 2.750 mm Massa leeg 1.405 kg Laadvermogen 705 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 730 kg Banden 225/45R19 Prijzen Topsnelheid 215 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 8,8s (8,6s) Acceleratie 50-80 km/u in D 2,8s Acceleratie 80-120 km/u in D 6,0s / 6,0s Brandstofverbruik gemeten 6,3 l/100km

(fabrieksopgave: 4,9 l/100km) CO2-uitstoot 129 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren De Mazda 6 combineert uitstekende bouwkwaliteit met prima rijgedrag en een zeer complete aankleding. Daarmee scoort hij beter dan menig stationwagon van een Europees merk.