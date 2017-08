Slideshow

Land Rover Discovery 3.0 TD6 First Edition (2017) Ultieme alleskunner

In de nieuwe Discovery moet alles samenkomen wat je maar van een auto kunt verlangen. Land Rover biedt met de imposante SUV een luxepaardje en ploegpaard in één

Maar liefst twaalf jaar hield de uitgaande Land Rover Discovery het met facelifts vol. De nieuweling schuift qua uitstraling op richting de Range Rover Sport. Met een lengte van 4,97 meter, breedte van 1,94 meter, hoogte van 1,85 meter en een gewicht van 2.230 kilo is hij immens. De 3.0 TD6 First Edition beschikt over de enige zescilinderdiesel die je in het model kunt krijgen, daarnaast zijn er nog TD4- en SD4-viercilinders. Met 258 pk en 600 Nm kun je de vaart er goed in houden, en het mooie van een diesel is dat je niet elke 400 kilometer aan de pomp staat.

Hoog en met een koning-van-de-weggevoel zit je achter het stuur van de Discovery. Het dashboard zit goed in elkaar en belangrijke functies zijn buiten het touchscreen gelaten: fijn! Je kunt kiezen uit vier camerastandpunten rondom de auto: erg handig bij het manoeuvreren met zo'n monster. En of je nu op de eerste, tweede of derde rij zit, je zit overal als een vorst. Er is geen zevenzitter waarin je op de achterste twee stoelen van zo veel ruimte geniet. Met een rij knoppen in de bagageruimte kun je de vijf achterstoelen elektrisch neer- of opklappen.

Land Rover biedt in de nieuwe Discovery de keuze uit drie diesels: twee viercilinders met 180 en 240 pk en de zescilinder die tot 258 pk komt. Die koop je vooral voor het comfort, waarbij de achttrapsautomaat prima bij de diesel past. In vergelijking met zijn voorganger voelt de Discovery veel dynamischer aan, maar in lange bochten merk je wel dat het zwaartepunt hoog ligt, want dan drukt de achterkant door. Dankzij de verbeterde dynamiek rijdt de Discovery ook een beetje als een Range Rover Sport. Hij staat op 22-inchwielen, wat enigszins ten koste gaat van het comfort.

Signalement Merk Land Rover Model Discovery 3.0 Td6 Hse Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 8 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2017 Prijs € 103.610

Specificaties Brandstof Diesel Aantal cilinders 6 in V-vorm Cilinderinhoud 2.993 cc Maximaal vermogen 190 kW / 258 pk bij 3.750 tpm Maximaal koppel 600 Nm bij 1.750 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.970 mm / 1.940 mm / 1.846 mm Wielbasis 2.923 mm Massa leeg 2.230 kg Laadvermogen 820 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 3.500 kg / 750 kg Banden 255/55R20 Prijzen Topsnelheid 209 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 8,9s (8,1s) Acceleratie 50-80 km/u in D 2,8s Acceleratie 80-120 km/u in D 6,0s Brandstofverbruik gemeten 9,5 l/100km

(fabrieksopgave: 7,2 l/100km) CO2-uitstoot 189 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren De Land Rover Discovery is een alleskunner die ook in het terrein uit de voeten kan. Tevens een ruime aanbieding.