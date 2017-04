Slideshow

Hyundai i30 1.0 T-GDI First Edition (2017) Degelijke doorsnee

Als de nieuwe Hyundai i30 zich voor het eerst op straat vertoont, verdringen zich geen hordes fans. In tegenstelling tot zijn voorganger verstaat hij de kunst om in zijn omgeving op te gaan. Dat moet je zelf wel willen.

Nee, de Hyundai i30 moet het niet van zijn looks hebben, al is hij zeker niet lelijk. Maar zijn sterke punt is goeie ouwe degelijkheid. In- en exterieur zijn weliswaar weinig spannend, ergonomisch klopt het als een bus en alles laat zich eenvoudig bedienen. Stoel en stuur kunnen uitgebreid worden versteld, al zullen lange mensen de korte zitting een nadeel vinden. Op de achterbank scoort de i30 net zo: niet grensverleggend, een keurige voldoende. De bagageruimte is goed voor 395 liter, maar de bank gaat eenvoudig plat en dan heb je een bijna vlakke laadvloer.

De 1,0-liter driecilindermotor levert 120 pk en de zesbak biedt veel schakelgemak, met een pook die licht door het patroon klikt. Dat is maar goed ook, want vaker schakelen is nodig omdat de motor 2.000 toeren moet draaien eer hij lekker loopt. Vooral in de hoogste drie versnellingen bromt hij anders te veel. Het onderstel heeft ruim voldoende capaciteiten om een verkeerd ingeschatte bocht zonder ongelukken te ronden, maar veel rijplezier valt er niet te halen. Keurig comfortabel dekt de lading beter; dankzij de standaard multilink-achterwielophanging verwerkt het onderstel kalm alle oneffenheden.

Als First Edition kost de Hyundai i30 €25.495, dan zijn er op metaallak na geen opties meer te bestellen. Navigatie, 16-inch lichtmetaal en gescheiden airco zitten er standaard op, net als actieve rijbaanhulp en een autonoom remsysteem. En het gaat nog verder met onder meer een achteruitrijcamera en volledige ledkoplampen. Bovendien is de garantie die Hyundai biedt met vijf jaar riant.

Signalement Merk Hyundai Model I30 1.0 T-Gdi First Edition Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 24.695

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 3 in lijn Cilinderinhoud 998 cc Maximaal vermogen 88 kW / 120 pk bij 6.000 tpm Maximaal koppel 171 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.340 mm / 1.795 mm / 1.450 mm Wielbasis 2.650 mm Massa leeg 1.269 kg Laadvermogen 531 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 600 kg Banden 205/55R16 Prijzen Topsnelheid 187 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 10,9s (11,3s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 4,4s / 6,1s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 9,8s / 13,5s Brandstofverbruik gemeten 7,2 l/100km

(fabrieksopgave: 4,7 l/100km) CO2-uitstoot 108 g/km