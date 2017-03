Slideshow

Hyundai i10 1.0i Comfort (2017) Fris kleintje

Jarenlang waren de kleine instapmodellen het ondergeschoven kind van de automarkt. Maar de consument houdt tegenwoordig de hand op de knip en het A-segment is volwassen geworden. Elk serieus volumemerk probeert een deel van die markt binnen te halen. Hyundai heeft daarom zijn i10 opgefrist.

Het meest in het oog springende nieuwe detail van de Hyundai i10 is de nieuwe grille, die een meer golvend verloop heeft. Die grille wordt het nieuwe familiegezicht van alle nieuwe Hyundai-modellen. Verder hebben de Zuid-Koreanen de vering en demping alsmede de besturing aangepast. Bovendien is de auto verkrijgbaar met nieuwe veiligheidssystemen.

Op de achterbank is de ruimte redelijk, als volwassene kun je een korte trip naar supermarkt, station of sportclub wel volhouden. In de kofferbak gaat 252 liter, de inrichting is zodanig dat er twee boodschappenkratjes inpassen.

Bij de vormgeving van het dashboard is fantasie gebruikt, zonder dat het overzicht verloren gaat. Vanaf de Comfort-uitvoering levert Hyundai een multimedia-systeem met Android Auto en Apple CarPlay, maar de uitbreiding van de functionaliteit vraagt niet per se om een telefoonhouder: je kunt de i10 voor € 1.079 ook bestellen met een geïntegreerd navigatiesysteem. Het audiosysteem kun je net als de cruisecontrol en de telefoon bedienen met de knoppen op het prettig aan voelende stuurwiel. Het instrumentarium is prima af te lezen en er is ook nog eens voorzien in een koelwatertemperatuurmeter. Op de meest luxueuze uitvoering geeft Hyundai de i10 waarschuwingssystemen mee voor het verlaten van de rijbaan of het te dicht naderen van een voorligger.

De driecilinder benzinemotor van één liter levert een vermogen van 66 pk en een trekkracht van 95 Nm. De rijeigenschappen van de i10 waren voor z'n opfrisbeurt al keurig en dat zijn ze nog steeds. Niet grensverleggend, maar dik in orde. De recente update van het onderstel is dan ook niet meer dan een lichte verfijning. Dat zien we ook bij de stuurinrichting. De Hyundai is gewoon een prettig stabiel rijdende auto.

Signalement Merk Hyundai Model I10 1.0i Comfort Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 5 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 13.609

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 3 in lijn Cilinderinhoud 998 cc Maximaal vermogen 49 kW / 67 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 95 Nm bij 3.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 3.665 mm / 1.660 mm / 1.500 mm Wielbasis 2.385 mm Massa leeg 908 kg Laadvermogen 402 kg Banden 165/60R14 Prijzen Topsnelheid 155 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 14,9s (15,0s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 7,0s / 10,7s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 17,2s / 26,5s Brandstofverbruik gemeten 6,1 l/100km

(fabrieksopgave: 4,0 l/100km) CO2-uitstoot 93 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren De Hyundai is zeker niet de minst leuke, maar scoort qua restwaarde wel een fractie lager dan de andere twee. Opel bewijst met de Karl prima te weten waar het in het A-segment om draait. De restwaarde van de Seat-Skoda-Volkswagen-drieling wordt slechts door import op de proef gesteld.