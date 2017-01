Slideshow

Citroën C3 Puretech 110 pk (2017) Citroën valt weer op

De nieuwe, eigenwijze Citroën C3 trekt met zijn opvallende neus en bolle zijkanten onmiskenbaar de aandacht. Ook is de nieuwste Citroën weer ongegeneerd comfortabel.

Het interieur van de nieuwe C3 oogt fris en modern, al zijn de materialen wat minder van kwaliteit. Dat is niet erg, maar wel iets om rekening mee te houden. De stoelen zijn erg zacht en bieden ook plek aan grote personen. Het multimediasysteem is van de nieuwste versie: het reageert sneller en de buttons zijn makkelijker te bedienen tijdens het rijden. Toch blijft het te omslachtig. Dat is extra jammer omdat ook de airco via het aanraakscherm wordt bediend.

Hoe goed de trillingen van de 1,2-liter driecilinder ook worden gedempt, onder meer door de toepassing van een balansas, je voelt ze af en toe toch. Het stoort nooit, maar de Citroën trilt heel licht bij stationair toerental en bij stevig accelereren roffelt de motor onmiskenbaar als een driepitter. De bak heeft vijf versnellingen, maar een zesde versnelling mis je geen moment, dankzij het koppelrijke, laagtoerige karakter van de motor. De pook maakt lange slagen, maar gaat prettig licht door het patroon en ook de koppeling heeft niet veel spierkracht nodig.

Citroën heeft een duidelijke keuze gemaakt voor comfort. Lange veerwegen, veel afstand tussen de inzittenden en de weg en schokdempers die pas ingrijpen als het écht nodig is. Daarmee is het onderstel ongekend comfortabel voor zo'n kleine auto. Slecht wegdek verwerkt het onderstel gracieus. Uiteraard heeft dat gevolgen voor de dynamische kwaliteiten, maar er is voldoende grip om een inschattingsfout van de bestuurder zonder dramatische gevolgen te kunnen opvangen. Het is prijzenswaardig van Citroën dat het hierin een duidelijke keuze maakt en die pakt in dit geval ook fijn uit.

Citroën biedt veel actieve veiligheidssystemen aan, de C3 beschikt over Lane Departure Warning, dodehoeksensor en grootlichtassistent, al zijn die laatste twee optioneel en alleen beschikbaar op de duurste uitvoering. ConnectedCam is een geïntegreerde dashcam die bij een ongeval de opgenomen beelden bewaart, maar met een druk op de knop ook een filmpje of foto kan maken.

De Citroën biedt veel comfort, de modernste technologie en een soepele driecilinder. Het uiterlijk moet je aandurven, maar het lef dat Citroën daarmee toont, hebben we lange tijd gemist bij het merk.

Signalement Merk Citroën Model C3 Puretech 110 Shine Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 5 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 19.450

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 3 in lijn Cilinderinhoud 1.199 cc Maximaal vermogen 81 kW / 110 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 205 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 3.996 mm / 1.749 mm / 1.474 mm Wielbasis 2.540 mm Massa leeg 1.025 kg Laadvermogen 575 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 600 kg / 450 kg Banden 205/55R16 Prijzen Topsnelheid 188 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 10s (10,4s) Acceleratie 50-80 km/u in 3 / 4 3,9s / 6,4s Acceleratie 80-120 km/u in 4 / 5 9,7s / 13s Brandstofverbruik gemeten 6,1 l/100km

(fabrieksopgave: 4,6 l/100km) CO2-uitstoot 103 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren Een triotest, waarin de Citroën C3 wordt vergeleken met de Peugeot 208 en de Renault Clio, staat in AutoWeek 2, die nu in de winkel ligt.