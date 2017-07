Slideshow

Audi S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro (2017) Stiekem genieten

Een eerste blik verraadt niet meteen dat de Audi S5 Sportback een auto is om met volle teugen van te genieten. Misschien vormt dat ook wel een deel van de aantrekkingskracht.

Als het gaspedaal naar de bodem gaat, komt zelfs de grootste leek er al snel achter wat voor kracht er onder de ranke koets schuilgaat. De nieuwe 3,0-liter V6 met enkele turbo levert 354 pk, maar indrukwekkender is het maximumkoppel van 500 Nm. Dat zorgt ervoor dat de Sportback met name in het middengebied buitengewoon snel is. De bekende achttraps volautomaat van ZF zorgt voor de overbrenging naar de wielen. Die automaat houdt zich normaal gesproken op de achtergrond en schakelt snel en soepel. Alleen bij echt sportief rijgedrag ontbreekt het aan het laatste restje scherpte. Net als de motor lijkt de transmissie het beste tot z'n recht te komen als het wel snel, maar niet vol gas gaat. Ondanks de S in z'n naam, toont de Audi zich meer een sportieve GT dan een raszuivere sportwagen.

De S5 Sportback heeft altijd Quattro-vierwielaandrijving. Maar je kunt op de optielijst ook het sportdifferentieel aanvinken. Dat zorgt ervoor dat de achteras kan worden gesperd en daardoor druk je de S5 desgewenst met het gaspedaal de bocht om. Desgewenst is hij ook comfortabel, want met de adaptieve dempers in de comfortmodus is de S5 een buitengewoon prettige reisauto die veel wegfiltert bij lange snelwegritten.

De lijst met opties is uiteraard uitvoerig. Onderaan de lijst kost de Audi S5 Sportback op deze pagina uiteindelijk een behoorlijk forse € 111.211. Maar daarvoor staat er niet alleen een auto op de stoep die elke dag massa's rijgenot levert en daarbij ook prima dienst kan doen als eerste en enige auto.

Signalement Merk Audi Model S5 Sportback 3.0 Tfsi Quattro Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 8 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2017 Prijs € 80.920

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 6 in V-vorm Cilinderinhoud 2.995 cc Maximaal vermogen 260 kW / 354 pk bij 5.400 tpm Maximaal koppel 500 Nm bij 1.370 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.752 mm / 1.843 mm / 1.384 mm Wielbasis 2.825 mm Massa leeg 1.635 kg Laadvermogen 595 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.900 kg / 750 kg Banden 245/40R18 Prijzen Topsnelheid 250 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 4,8s (4,7s) Acceleratie 50-80 km/u in D 1,5s Acceleratie 80-120 km/u in D 3,1s Brandstofverbruik gemeten 10,5 l/100km

(fabrieksopgave: 7,3 l/100km) CO2-uitstoot 166 g/km