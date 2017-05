Slideshow

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S-Tronic (2017) Audi gaat door op ingeslagen weg

Zelfs voor Audi-begrippen lijkt de nieuwe Q5 sterk op het uitgaande model. Maar zo’n 1,6 miljoen verkochte exemplaren rechtvaardigen Audi’s keuze.

Achterin past 550 liter bagage, net als bij de concurrentie. De testauto is uitgerust met een panoramadak, maar toch is er op de achterbank voldoende hoofdruimte voor een volwassene van 1,80 meter. De benen van die volwassene komen ook niet tegen de voorstoel. Ruimte genoeg dus, behalve midden op de achterbank wegens een hoge cardantunnel. Het Q5-interieur wordt bedekt met hoogwaardig materiaal en het digitale instrumentarium overstijgt alles in dit segment qua helderheid en snelheid. De ergonomie van het MMI-systeem sluit daar naadloos bij aan. Tel daarbij op de goede verstelbaarheid van stoel en stuur, en er valt weinig af te dingen op de werkplek.

De test-Q5 heeft luchtbalgen als veren. Die voegen meer comfort en terreinvaardigheid toe. Toch voel je grotere hobbels wel. In de Offroad-stand komt de Q5 omhoog, wat de bodemvrijheid en de aanloop- en afloophoek vergroot. In de Comfort-stand deint de auto overvloedig, in de Sport-stand blijft hij vrijwel vlak. Van de besturing zijn we geen fan. Die geeft soms weinig assistentie om even later juist vederlicht te worden. Die onvoorspelbaarheid bevalt slecht.

De Q5 is erg snel, mede dankzij 380 Nm koppel. Invoegen en inhalen gaan dus soepel. In tegenstelling tot de concurrentie heeft de Audi een automaat met dubbele koppeling. Die voldoet prima, alleen wegrijden vanuit stilstand kan soepeler. De Audi is alleen vierwielaangedreven als de omstandigheden daarom vragen, normaal gesproken is de achterwielaandrijving losgekoppeld. De Q5 verbruikt gemiddeld 1 op 10,6 - niet zuinig, maar wel voor zo'n SUV.

De prijslijst van de versie met 2,0-liter TFSI-motor begint bij € 65.895, de Launch Edition kost bijna € 9.000 extra. Daarvoor krijg je wel de meest uitgebreide navigatie, een elektrisch bedienbare achterklep, virtueel instrumentarium en S-Line-pakketten. Opties zoals het panoramadak, B&O-audiosysteem;, uitgebreide actieve veiligheidssystemen en sportstoelen met alcantara brengen de teller tegen de ton.

Signalement Merk Audi Model Q5 2.0 Tfsi 252pk Quattro Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 7 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2017 Prijs € 64.570

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.984 cc Maximaal vermogen 185 kW / 252 pk bij 5.000 tpm Maximaal koppel 370 Nm bij 1.600 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.663 mm / 1.893 mm / 1.659 mm Wielbasis 2.819 mm Massa leeg 1.695 kg Laadvermogen 705 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.400 kg / 750 kg Banden 235/65R17 Prijzen Topsnelheid 237 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 6,6s (6,3s) Acceleratie 50-80 km/u in D 2,2s Acceleratie 80-120 km/u in D 4,5s Brandstofverbruik gemeten 9,4 l/100km

(fabrieksopgave: 6,8 l/100km) CO2-uitstoot 154 g/km