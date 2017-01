Slideshow

Audi A5 2.0 TFSI Pro Line Quattro 252 pk (2017) De schoonheid van evolutie

Hoewel de tweede generatie van de Audi A5 niet schokkend anders oogt dan zijn voorganger, zijn er wel degelijk grote stappen gezet. Grote stappen zet onze test-A5 ook dankzij een tweeliter turbomotor.

De eerste generatie van de A5 was een enorm succes, ook in ons land was die auto vanaf het eerste moment niet aan te slepen. De vernieuwde versie heeft daardoor grote schoenen te vullen. De coupé verschilt net even meer van de A4 dan de vorige generatie, waarbij de coupé van voren bijna niet is te onderscheiden van de sedan. Verder is er sprake van een evolutie met een hoofdletter E. De binnenkant is meer op de schop gegaan dan de buitenkant. Het is een hypermodern geheel, dat met een luxueuze aankleding zelfs een model als de Audi A6 voorbijsteekt. Prachtig aluminium en andere mooie materialen en een digitaal display voor je neus maken het tot een prachtige cockpit. Audi's MMI-bedieningssysteem werkt zoals altijd feilloos en de vliegtuigpook is afkomstig van de grotere Audi's. Onze testauto is voorzien van de 2.0 TFSI-motor met 252 pk, die is gekoppeld aan vierwielaandrijving. De 2.0 TFSI is een geweldige motor, die de auto op de sprint sneller maakt dan een Golf GTI. De S tronic-automaat schakelt snel en soepel, wat resulteert in een zalige aandrijflijn. Het aanwezige Quattro-systeem zorgt logischerwijs voor veel tractie, maar het rijgedrag van de A5 verandert niet extreem ten opzichte van de voorwielaangedreven versie. Ja, hij kan iets harder door een bocht doordat de voorwielen minder krachten hebben te verduren, maar de balans blijft braaf onderstuurd: denk niet dat de auto ineens rijdt als een BMW 3-serie met xDrive. Evengoed is de Audi tot 90 procent een zalig dynamische auto; alleen mensen die de grens opzoeken, zullen merken dat het geen rijdersauto pur sang is. De besturing is fors vooruitgegaan en geeft nu behoorlijk wat informatie door.

De achterbank is in coupés sowieso geen plek waar je je erg thuis voelt, maar de A5 moet ook concurrenten in dit opzicht laten voorgaan. De kofferbak van de Audi is dan wel weer behoorlijk ruim, met een inhoud van 465 liter.

Signalement Merk Audi Model A5 Coupé 2.0 Tfsi 252pk Quattro Design Carrosserie 2-deurs, Coupé Transmissie 7 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2017 Prijs € 57.160

Specificaties Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 in lijn Cilinderinhoud 1.984 cc Maximaal vermogen 185 kW / 252 pk bij 5.000 tpm Maximaal koppel 370 Nm bij 1.600 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.673 mm / 1.846 mm / 1.371 mm Wielbasis 2.764 mm Massa leeg 1.475 kg Laadvermogen 525 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.700 kg / 750 kg Banden 245/40R18 Prijzen Topsnelheid 250 km/u Acceleratie 0-100 km/u gemeten 5,8s (5,8s) Acceleratie 50-80 km/u in D 1,9s Acceleratie 80-120 km/u in D 3,1s Brandstofverbruik gemeten 8,2 l/100km

(fabrieksopgave: 6,2 l/100km) CO2-uitstoot 141 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren De Audi A5 laat geen enkele steek vallen. De Audi is peperduur, maar hij is voorzien van een heerlijke motor met een al even plezierige transmissie en hij rijdt soepel, strak en direct. Daar komen het elegante uiterlijk en het subliem afgewerkte interieur nog bij.