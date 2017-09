Slideshow

Alfa Romeo Stelvio 2.0 T 4WD First Edition (2017) Alles voor de dynamiek

De Stelvio is de eerste volwaardige SUV van Alfa Romeo. De groei van het SUV- segment kan zelfs indianenstammen in de Amazone niet zijn ontgaan en Alfa heeft besloten de hype niet langer aan zich voorbij te laten gaan.

De Stelvio, vernoemd naar een legendarische bergpas in Noord-Italië, heeft de Giulia als basis. Goede genen, dus. Voor deze test beschikken we over de dikste benzineversie met 280 pk uit een 2.0 turbomotor. De First Edition-uitvoering behoeft geen extra's. Multimedia, navigatie, autobrake (automatische noodstop), rijstrookbewaking en leren bekleding zijn standaard. Dat is opvallend in dit segment, maar Alfa wil tot de premiumdivisie behoren. Zijn uitstraling klopt en de SUV spuit in minder dan zes seconden naar 100 km/h, veel sneller dan zijn concurrenten, al voelt dat niet zo. De turbo heeft even nodig om op te spoelen, daardoor is het maximumkoppel pas boven de 2.000 tpm leverbaar. De rode lijn begint al bij 5.500 tpm, dus je moet de motor in het goede toerengebied houden als je het vermogen optimaal wilt benutten. Gelukkig werkt de achttraps automaat uitstekend mee, zeker met de DNA-knop in D. Dankzij het sublieme onderstel rijd je de Stelvio al snel als een hot hatch. Je kunt als bestuurder heel wat lol hebben in deze SUV. Wel hebben de banden moeite met een dynamische rijstijl; ze kermen snel. Vierwielaandrijving helpt bij de tractie en de directe, lichtvoetige besturing past perfect bij de strakke wegligging. Je kunt de auto echt een bocht in smijten, zelfs bij krappe hairpins. De stoelen zijn echter niet op hun taak berekend; we glijden van links naar rechts en de zitting is te kort. Ook het comfort schiet tekort. De Alfa is stuiterig, rumoerig en biedt geen moment de rust die veel SUV-kopers zoeken. Alfa Romeo wil premium zijn, maar verfijning in het interieur zoek je vergeefs. Ook het multimediasysteem is erg basic en de klokken zijn analoog, dus niet naar wens aan te passen. De ruimte is redelijk; achterin kunnen volwassenen goed zitten, de kofferbak is relatief klein.

Signalement Merk Alfa Romeo Model Stelvio 2.0t 280pk Awd First Edition Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 8 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2017 Prijs € 67.325

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.995 cc Maximaal vermogen 206 kW / 280 pk bij 5.250 tpm Maximaal koppel 400 Nm bij 2.250 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.687 mm / 1.903 mm / 1.671 mm Wielbasis 2.818 mm Massa leeg 1.635 kg Laadvermogen 665 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.300 kg / 750 kg Banden 255/45R20 Prijzen Topsnelheid 230 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 5,8s (5,7s) Acceleratie 50-80 km/h in D 2,0s Acceleratie 80-120 km/h in D 4,1s Brandstofverbruik gemeten 11,1 l/100km

(fabrieksopgave: 7,0 l/100km) CO2-uitstoot 161 g/km